Aniversarea surpriză a Prințului William din partea Prințesei Diana a fost mai mult decât hilară

Vechiul bucătar al Prințesei Diana, Darren McGrady, a povestit pentru HELLO! anul trecut minunata poveste în care Diana î-a dăruit lui William un cadou pe care, cu siguranță, nu-l va uita: un tort gigantic sub forma unor sâni. Asta este o frază la care nu te-ai fi gândit în această dimineață.

Petrecerea cu ocazia aniversării de 13 ani sună mai mult ca o revoltă, alături de mama sa invitând supermodele precum Claudia Schiffer, Christy Turlington, Naomi Campbell la palat, celebrând împreună cu el după ce s-a întors de la școală.

Vorbind cu HELLO! despre ziua cea mare, chef-ul Darren a spus: “Am venit la muncă în acea dimineață și am mers direct la congelator, am deschis ușa și m-am confruntat cu cei mai mari sâni pe care i-am văzut în viața mea. Prințesa a comandat un tort sub forma unor sâni pentru aniversarea de 13 ani a lui William.”

“Îmi doresc să fi făcut o poză!” a mai spus acesta. Nu am știut nimic despre asta, doar m-am gândit “Oh, Doamne.” L-am întrebat pe majordom: “Ce vrea să însemne asta?” iar el a spus că Prințesa a comandat asta pentru aniversarea lui William.

Darren a adăugat: “Prințesa Diana iubea să facă oamenii să se simtă stânjeniți în forma cea mai drăguță, amuzantă, fie că spunea o glumă mai murdară. William se înroșise.”

Minunat. Pentru ce sunt părinții dacă nu să te rușineze ca adolescent?

Text: Iulia Alexandra Brăslașu

Foto: Arhiva Revistei ELLE

