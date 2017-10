Angelina Jolie: „Wonder Mother” pentru fiul ei, Maddox Jolie-Pitt

Fiul adoptiv al Angelinei Jolie, Maddox Jolie-Pitt a lucrat impreuna cu mama sa la cel mai nou film in care apare frumoasa actrita: „First They Killed My Father”. Acesta povesteste despre cum a trait experienta de a colabora cu mama sa pe platoul de filmari.

Fiind la inceput de cariera, Maddox a declarat pentru revista People: “Am incercat sa ajut la orice puteam. [Angelina Jolie] este distractiva si amuzanta si este usor sa lucrezi cu ea. Este minunata!”.

Cine spune ca adolescentii nu sunt responsabili? La numai 16 ani, baiatul Angelinei Jolie a debutat promitator in industria de film in postura de executive producer. Baiatul isi admira mama si din declaratia sa se intelege ca o vede ca pe o eroina, precum toti copiii care isi iubesc parintii.

Maddox Jolie-Pitt a fost adoptat de Angelina Jolie in 2002 pe cand aceasta a filmat timp de 4 luni in Cambodgia, in sudul Peninsulei Indochina. Baiatul isi iubeste tara de origine si mai ales pe oamenii de acolo: “Sunt calmi, relaxati si cand isi doresc sa faca ceva atipic, o fac fara retinere –cam cum fac si eu de altfel. Sunt mandru sa fiu un Cambodgian.”

Cum era de asteptat, Maddox Jolie-Pitt s-a afisat impreuna cu surorile si fratii sai impreuna cu mama lor la premiera filmului First They Killed My Father.

First They Killed My Father (2017) este un film istoric si biografic bazat pe memoriile lui Loung Ung, o activista pentru drepturile omului care a supraviețuit perioadei opresive de guvernare a Khmer Rouge din Cambodgia. Autoarea cambodgiana este o supravietuitoare a dictaturii groazei din tara sa si relateaza ororile pe care le-a suferit in timpul infricosatoarei guvernari.

Text: Madalina Guerrieri

Foto: Hepta