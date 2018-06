Angelina Jolie și-a sărbătorit ziua de naștere alături de copii ei, la un parc de distracții din Londra

Dacă vrei să eviți parcurile de distracție cu orice preț, mai ales în perioada aceasta a anului și nu iți place să fii în preajma micuților entuziaști, atunci, din nefericire nu ai avut ocazia să o vezi pe Angelina Jolie și copii ei bucurându-se de atracțiile unui renumit parc de distracții din Marea Britanie.

Luni actrița a împlinit 43 de ani și și-a sărbătorit ziua de naștere la parcul de distracții Thorpe Park alături de cei 6 copiii –Pax, Knox, Shiloh, Maddox, Vivienne, și Zahara.

Jolie și familia sa au fost văzuți la faimosul parc de distracții care este localizat într-un oraș la ieșire din Londra. Actrița se află în Marea Britanie în prezent pentru filmările continuării îndrăgitului film Maleficient (așa cum ne-a dat de înțeles și co-starul actriței, Elle Fanning, săptamăna trecută)

Actrița și-a făcut curaj și s-a bucurat de toate atracțiile parcului, alături de copii, incluzând giganticul rollercoaster Nemesis Inferno.

După călătoria care îi înspăimântă și pe cei mai curajoși, o sursă a spus revistei People că Jolie a fost văzută râzând copios alături de copii.

„Când m-am dat jos din rollercoaster am văzut-o pe Angelina chiar lângă noi, alături de familie și însoțită de un bodyguard,” a spus o sursă care se afla acolo.

I WAS JUST ON THE SAME RIDE AS ANGELINA JOLIE IN THORPE PARK AND IM NOT OKAY SHE WAS LIKE 2FT FROM ME ADAKHLAJSKL

— Its_sophies_choice 🎃🦊🍁 (@sophieschoice97) June 4, 2018