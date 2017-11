Angelina Jolie si Brad Pitt au reinceput discutiile in contradictoriu, iar motivul il constituie, de aceasta data, copiii cuplului.

Potrivit Hollywood Life, cele doua vedete se cearta in acest moment pe modul in care isi vor petrece sarbatorile de Thanksgiving si Craciun, impreuna sau departe de copiii.

Angelina are custoria celor sase copii ai cuplului: Maddox (in varsta de 16 ani), Pax (in varsta de 13 ani), Zahara (in varsta de 12 ani), Shiloh (in varsta de 11 ani) si gemenii Vivienne si Knox (in varsta de 9 ani). Actrita este implicata in acest moment in mai multe proiecte care o vor tine departe de America pe intreaga perioada a Sarbatorilor.

“Brad este suparat ca Angelina a facut deja planurile pentru Thanksgiving si Craciun departe de America, iar el isi doreste cu disperare sa le petreaca alaturi de copii”, a declarat o sursa. “Thanksgiving este o sarbatoare foarte speciala pentru Pitt deoarece exista multe traditii pe care el vrea sa le continue”.

Se pare ca in acest moment Angelina si Brad comunica exclusiv prin intermediul avocatilor si al asistentilor personali.

“Modul in care copiii cuplului isi petrec sarbatorile este negociat de foarte mult timp”, a completat sursa.

In ciuda acestor informatii, Angelina Jolie a facut deja primul pas spre impacare cu fostul sot, macar de dragul celor 6 copii. Ea l-a invitat pe Brad Pitt sa petreaca cu ei de Halloween, insa nu stim daca actorul a si acceptat invitatia.

