Angelina Jolie și Brad Pitt au ajuns la o înțelegere privind planurile de vară ale copiilor lor

O sursă apropiată Angelinei Jolie a dezvăluit pentru Us Weekly că fostul cuplu a stabilit ca cei șase copii ai lor să își împartă timpul între New Mexico (unde Angelina filmează pentru o nouă peliculă) și Los Angeles (unde locuiește Brad Pitt). În plus, „Brad a fost de acord să călătorească mai des la New Mexico pentru a-și vizita copiii. Este o situație foarte sănătoasă și Brad este foarte recunoscător pentru faptul că toată animozitatea dintre ei a rămas în trecut”.

O a doua sursă a declarat „Angelina a încercat să își petreacă mult mai mult timp cu copiii ei în timp ce petrece aproape 12 ore pe zi pe platourile de filmare din Albuquerque”.

Este cunoscut faptul că Angelina Jolie este foarte apropiată de cei șase copii pe care îi are cu fostul ei soț, Brad Pitt, Maddox, 17 ani, Pax, 15 ani, Zahara, 14 ani, Shiloh, 13 ani, și gemenii Vivienne și Knox, în vârstă de 10 ani.

Potrivit unor surse apropiate actriței și citate de Us Weekly, Angelina Jolie organizează mereu lucruri interesante și distractive pentru copiii ei. Actrița participă alături de aceștia chiar și la premiere de film, cum a fost cea a peliculei Dumbo sau The Boy Who Harnessed the Wind.

Recent, Angelina Jolie a dovedit încă o dată că este o mamă cool după ce a organizat petrecerea perfectă pentru aniversarea fiicei sale, Shiloh Jolie-Pitt. Actrița a organizat o petrecere la care au fost prezenți toți cei șase copii ai săi și a decis ca, pentru aniversarea lui Shiloh, cel mai potrivit ar fi un escape room la celebrul The Basement din Los Angeles. Chiar dacă nu există imagini publice de la petrecerea organizată de Jolie, este ușor de imaginat cât de inedită a fost experiența pentru copiii actriței căci nu oricine are ocazia de a participa la o aventură alături de cea care a interpretat-o pe Lara Croft. Potrivit surselor, locul unde au petrecut aceștia este considerat unul inedit, implică prezența unor actori și provocări spectaculoase pentru o experiență completă.

