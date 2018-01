Angelina Jolie, alături de fiicele sale pe covorul roșu la NBR Awards. Shiloh a fost în centrul atenției

Evenimentul, desfășurat în New York, a beneficiat de prezența a numeroase vedete, printre care Meryl Streep, Gal Gadot, Lupita Nyong’o, Tom Hanks sau Saoirse Ronan.

Atenția tuturor a fost însă îndreptată spre fiicele Angelinei Jolie, în special Shiloh, care a apărut pe covorul roșu cu mâna stângă bandajată și într-o orteză.

Potrivit surselor, Shiloh, în vârstă de 11 ani, și-ar fi fracturat mâna în timpul unei vacanțe petrecute împreună cu familia la lacul Tahoe.

„Angelina a fost foarte recunoscătoare echipei de doctori care a ajutat-o pe Shiloh”, a declarat o sursă apropiată actriței în vărstă de 42 de ani.

În cadrul galei, Angelina primit și premiul Freedom of Expression Award pentru pelicula pe care a regizat-o, „First They Killed My Father”.

Angelina a mai avut un motiv de bucurie: fiica sa, Zahara, a împlinit luni 13 ani, așa că seara a fost una de sărbătoare pentru întreaga familie.

Foto: Hepta, Image.net