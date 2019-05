Angelina Jolie a organizat petrecerea perfectă pentru aniversarea fiicei sale, Shiloh Jolie-Pitt

Shiloh Jolie-Pitt a împlinit 13 ani iar Angelina Jolie a ținut să marcheze evenimentul cu o petrecere memorabilă. Actrița a organizat o petrecere la care au fost prezenți toți cei șase copii ai săi și a decis ca, pentru aniversarea lui Shiloh, cel mai potrivit ar fi un escape room la celebrul The Basement din Los Angeles.

Chiar dacă nu există imagini publice de la petrecerea organizată de Jolie, este ușor de imaginat cât de inedită a fost experiența pentru copiii actriței căci nu oricine are ocazia de a participa la o aventură alături de cea care a interpretat-o pe Lara Croft. Potrivit surselor, locul unde au petrecut aceștia este considerat unul inedit, implică prezența unor actori și provocări spectaculoase pentru o experiență completă.

Este cunoscut faptul că Angelina Jolie este foarte apropiată de cei șase copii pe care îi are cu fostul ei soț, Brad Pitt, Maddox, 17 ani, Pax, 15 ani, Zahara, 14 ani, Shiloh, 13 ani, și gemenii Vivienne și Knox, în vârstă de 10 ani.

Potrivit unor surse apropiate actriței și citate de Us Weekly, Angelina Jolie organizează mereu lucruri interesante și distractive pentru copiii ei. Actrița participă alături de aceștia chiar și la premiere de film, cum a fost cea a peliculei Dumbo sau The Boy Who Harnessed the Wind din New York.

După un proces de divorț care durează din 2016, Angelina Jolie și Brad Pitt sunt acum din nou singuri. Potrivit unor documente obținute de The Blast, cei doi actori au obținut, prin intermediul unei decizii judecătorești date în luna aprilie, statutul de persoane singure. Potrivit unor surse citate de publicație, atât Angelina Jolie, cât și Brad Pitt sunt fericiți că își pot continua viața. Cei doi ar fi negociat o astfel de înțelegere încă din martie, însă procesul de divorț nu se încheie atât de ușor, deoarece ei încă se luptă pentru custodia copiilor.

