Andrew Morton va scrie biografia lui Meghan Markle

Biograful regal Andrew Morton va fi cel care va scrie despre viata lui Meghan Markle inainte ca aceasta sa se casatoreasca cu Printul Harry in primavara anului viitor.

Andrew Morton este cel care a scris „Diana: Her True Story”, o biografie controversata, considerata cea mai bine vanduta carte de acest fel. Autorul a confirmat pe Twitter ca el se va ocupa si de povestea lui Meghan Markle, avand doar cuvinte de lauda la adresa acesteia.

Excited to be writing #MeghanMarkle’s story. She has bags of charisma. A royal star who will have tremendous impact on royal family and wider world https://t.co/TORpgNaB5T

— Andrew Morton (@andrewmortonUK) December 8, 2017