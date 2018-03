Andrei Gheorghe a murit. Cele mai emoționante declarații ale celor care l-au cunoscut și apreciat

Prieteni, colegi de breaslă, vedete, mulți din cei care l-au cunoscut pe Andrei Gheorghe și-au exprimat regretul și șocul pe rețelele de socializare, postând numeroase mesaje emoționante, pe care le redăm mai jos:

Mihai Morar, cunoscutul om de radio, a postat pe facebook un mesaj intitulat DESPRE CEL MAI RĂU DINTRE NOI. DAR CEL MAI BUN. – Ultimul mesaj pentru Andrei –

Regizorul Tudor Giurgiu: ”Andrei Gheorghe la TIFF 2017, dezbaterea ‘Film si politica”: „Eu nu ştiu dacă sunt de stânga sau de dreapta, dar sunt produsul unor ani dispăruţi şi dincolo de bunele mele intenţii sunt urmele părinţilor care m-au călcat în picioare, ai străbunicilor, ai bunicilor care şi-au lăsat pe mine urma pantofului şi care spune aşa: o ţară ca să fie ţară, în afară de limbă, trebuie să aibă două lucruri: educaţie gratuită şi sănătate gratuită.” Thx pentru toate adevarurile inconfortabile pe care le-ai zis de-a lungul vremii. Drum bun!”

Mesajul lui Florin Călinescu: ”E o viață pe care el și-a trăit-o așa cum a dorit-o. Căutam oameni pentru PRO TV, am avut o discuție cu Adrian Sîrbu. Și-a păstrat unicitatea și ingenuitatea. O voce aparte, un destin aparte, o asumare totală și brută a ceea ce dorit el să facă, un om de cultură, un om învățat, ascunzându-și timiditatea sub această platoșă a îndrăznelii continue. Am avut destule discuții în contradictoriu din care se nășteau idei. Chiar dacă vedeai în ochii lui că este de acord, forța contrariile. Și-a asumat asta”, a declarat Florin Călinescu.

Și Andreea Berecleanu și-a exprimat regretul pe Facebook:

“În noaptea asta am primit o veste care m-a întristat profund. De astazi, media din România a pierdut un om extraordinar care a dat dovada de verticalitate și corectitudine, unul a cărui inteligență și umor au deschis drumuri și au format generații. Îți mulțumesc pentru ceea ce ai fost și (încă) reprezinți. Îți mulțumesc că ai fost printre primii oameni care mi-au dat aripi, încă de la debutul meu în carieră. #noidoi ❤️ Sunt bucuroasă și onorată că am cunoscut un suflet atât de frumos și cool ca al tău, cum puține întâlnești. ?

Cele mai sincere condoleanțe familiei si celor dragi.

Odihnește-te în pace, Andrei Gheorghe! ??❤️”, a fost mesajul Corinei Bud.

Lucian Mândruță: “Pa, Andrei! Ai făcut un show bun pe scena asta prapadită a vietilor noastre…! Si nu, n-o sa te plangem cu lacrimi de crocodil. Stiu ca nu ti-ar fi placut si ai fi facut misto de noi. Plansul nu era genul tau, oricat de greu ti-ar fi fost. Si stiu ca ti-a fost in ultimii ani… Un gand de imbarbatare pentru copiii tai: sa fiti tari si destepti ca tatal vostru!”

Mesajul transmis de foștii lui colegi de la Radio Guerrilla:

“Andrei Gheorghe a murit” – încă-mi pare o glumă proastă… Îmi pare rău, prietene….#midnightkiller.”, a scris Mihaela Rădulescu pe Instagram.

“Am sunat o singură dată din poziție de ascultător la o emisiune de radio. Asta pentru că 13-14 cu Andrei Gheorghe era o emisune-cult pentru generația mea. Am spus cred că trei prostii, pentru care culmea, n-am fost taxată, cu voce tremurandă și cu creierul semi-paralizat de emoție că vorbesc cu Andrei. La fel de tare tremur acum, când am aflat vestea. … Dumnezeu să te odihnească, Andrei.”, a fost mesajul postat de Monica Bârlădeanu.

Și Delia a postat un mesaj scurt, șocată de aflarea veștii: “Nu cred… ? #drumlin”. Antonia și-a exprimat și ea regretele pentru moartea jurnalistului: “R.I.P …….. ?”.

