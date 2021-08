Andreea Marin spune adevărul despre presupusa relație cu Ion Țiriac

În urmă cu mai bine de 15 ani, circulau în presă mai multe speculații conform cărora Andreea Marin și Ion Țiriac ar forma un cuplu. La vremea respectivă se vorbea și despre o posibilă căsătorie, iar faptul că au fost surprinși împreună în 2004 la Gala Viva a alimentat aceste zvonuri. Cei doi nu au confirmat niciodată că ar avea o relație, iar prezentatoarea TV spunea atunci că sunt foarte buni prieteni.

Andreea Marin a fost invitată în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” de pe Kanal D și a spus adevărul despre relația cu Ion Țiriac. Întrebată dacă ar fi acceptat o cerere de căsătorie din partea omului de afaceri, prezentatoarea TV a declarat că între cei doi nu a fost vorba despre o poveste de dragoste și că de fapt au avut o relație de prietenie. „Este extrem de stupidă această poveste. Nici măcar nu vă pot răspunde la această întrebare. În primul rând, nu aș fi negat să vă spun un adevăr. Este onorant să ai o relație cu un astfel de om. Așa cum l-am cunoscut eu pe Ion Țiriac, este un om extraordinar. Am tot respectul pentru el și mi-a fost un prieten de nădejde. Nu am cuvinte prin care să descriu relația de prietenie cu un om de calibrul domniei sale.”

Andreea Marin a vorbit și despre presiunea din partea presei de la vremea respectivă. Vedeta a adăugat că nu a fost adevărat că fostul tenismen i-ar fi dat un inel de logodnă. „Și până la urmă, atât de stresantă a fost presiunea părții de presă încât eu am decis că eu îi fac rău omului acesta. Lucrurile erau duse într-o extremă care nu avea nicio legătură cu realitatea. Nu văd de ce aș nega că am avut o relație cu cineva cu care e onorant să ai o relație, dacă ai avea o relație. Nu a fost cazul! Dar da, a fost o prietenie pe care o prețuiesc și astăzi și îmi e drag de omul acesta și am tot respectul și am învățat enorm de la el. Nu este răspunsul meu, nu a fost niciodată vorba despre un inel. Cum ar putea fi vorba despre așa ceva dacă nu s-a pus problema decât de o prietenie si nimic altceva”, a declarat Andreea Marin în emisiunea de la Kanal D.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro