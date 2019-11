Andreea Marin și iubitul ei au oferit primul interviu despre relația lor

Andreea Marin și partenerul ei, Adrian Brâncoveanu au fost prezenți la gala Soirées de la Mode, o gală dedicată designerului Răzvan Ciobanu, a cărei temă a fost „Creative Legacy.” Cu această ocazie, cei doi au oferit un interviu pentru Antena Stars în care au povestit despre relația lor.

Cu toate că Andreea Marin a dorit să păstreze departe de ochii presei relația pe care o are cu partenerul ei, de-a lungul timpului ei au mai fost surprinși la evenimente. Acesta este primul interviu pe care Adrian l-a acordat cu privire la relația pe care o are cu Andreea. Ea a dezvăluit și motivul pentru care nu au mai oferit până acum un interviu împreună: „E o alegere a amândurora, până la urmă fiecare are meseria lui, fiecare alege cât vrea să fie de expus reflectoarelor sau camerelor de luat vederi, iar Adrian nu are o muncă în fața reflectoarelor și nici nu își dorește asta. Nu facem abuz de astfel de ocazii.”

Adrian a povestit și cum este Andreea Marin în viața personală: „E o onoare și o plăcere în același timp. Este mult mai naturală decât o cunosc toți ceilalți.” Cei doi formează un cuplu de aproape trei ani. Ei s-au întâlnit atunci când Andreea trecea printr-un moment extrem de dificil, mai precis moartea tatălui ei. Inițial, ei au avut o relație la distanță, Adrian aflându-se în Africa.

„Noi suntem doi oameni normali acasă, care se iubesc și care se plac pentru ceea ce sunt ca oameni”, a declarat Andreea Marin. Întrebat ce anume apreciază cel mai mult la Andreea Marin, el a spus că „sufletul și viziunea” sunt cele care au ajuns să îl impresioneze la partenera sa.

Andreea Marin a vorbit și despre motivul pentru care alege să se implice în evenimente care au un scop caritabil: „Mă vezi la evenimente care au un scop nobil sau un scop legat de social, mondenitatea nu e întocmai alegerea mea. Ca să faci multe în viață și să le faci și bine, trebuie să depui un efort, nu merge oricum și doar zâmbind. Sunt atrasă de tot ceea ce înseamnă a pune în lumină oamenii frumoși și lucrurile bune care se întâmplă. Felul în care le pui în lumina reflectoarelor face diferența.”

Andreea Marin este una dintre cele mai apreciate personalități din televiziune, în prezent bucurându-se de un real succes datorită carierei sale, dar și proiectelor caritabile în care se implică. Recent, Andreea Marin a prezentat Gala Atipic Beauty, un eveniment social și umanitar care prezintă an de an cazurile unor persoane care deși sunt nevoite să își petreacă viața în scaunul cu rotile, reușesc să dovedească faptul că frumusețea fiecăruia vine din interior și din puterea pe care o are.

Foto: Instagram

