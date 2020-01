Andreea Marin a avut parte de o experiență inedită în vacanța din Bali

Andreea Marin este în vacanță în Bali alături de partenerul său, Adrian Brâncoveanu. Vedeta a ales să împărtășească întreaga experiență inedită pe care a trăit-o cu urmăritorii săi de pe Instagram.

„O experiență extraordinară trăită azi, în Bali, și știți ca nu folosesc acest cuvânt prea des, nu-mi place să exagerez în niciun chip. Locuim în Ubud, în inima pădurii, într-un loc parcă desprins din rai, nici nu am bănuit ce alegere incredibilă am făcut, pe baza unor imagini care nu exprimă fidel realitatea, nu poate fi descrisă nici în cuvinte! Pacea deplină, echilibrul, înțelepciunea, frumusețea naturală și căldura umană sunt vorbele ce creionează portretul acestui loc de poveste”, a spus Andreea Marin.

Andreea a spus că se trezește de dimineață și face yoga, ceea ce înseamnă că are și mai mult timp pentru a se bucura de impresionanta destinație: „Ne trezim fără ceas între 5 și 6 dimineața, odată cu gâzele, cu cocoșii ce se aud de departe, cu păsările cu glasuri minunate ce și-au făcut cuib chiar lângă terasa noastră, cu freamătul pădurii uriașe și susurul râului ce-i răcorește rădăcinile. La 8, începem ziua cu yoga, dar azi am ales să începem la 7 cu o nouă încercare, ceva ce nu am mai experimentat: aerial yoga.”

Andreea a povestit și cum anume a început acest an, dar și ce a inspirat-o să facă anumite schimbări în ceea ce privește stilul ei de viață: „Am început anul cu dreptul, cu promisiunea de a avea grijă mai mult de echilibrul minte, trup și suflet, cu mintea deschisă spre nou, spre descoperirea minunilor acestei lumi ce ne pot ajuta sănătatea, sufletul, spiritul. Am văzut un documentar de curând relevant („Forks over Knives” pe Netflix, e istoria doctorului care stă la baza cărții „Studiul China”, există în librării în română și v-o recomand cu căldură). Filmul mi-a aprofundat cunoștințe temeinice și m-a determinat să îmi schimb obiceiurile alimentare greșite, după un decembrie în care, asumat, m-am bucurat de tot ce e mai gustos în bucătăria noastră tradițională, mai ales de sărbători.”

De asemenea, vedeta a mai spus că anul trecut a muncit destul de mult, însă și-a propus să schimbe acest lucru de acum încolo. În plus, odată cu vacanța din Bali, ea și-a schimbat și dieta, renunțând la câteva alimente: „Eram obosită după un an în care am muncit mult și mi-am dorit să nu mai pun presiune pe mine, să mă bucur de un timp fără restricții, știind însă diferența dintre „excepție” și „exces.” Pe termen scurt, e admisibil, dar nu pe termen lung, pentru balanța corectă a sănătății noastre. Dieta naturală de aici m-a ajutat mult: am renunțat la carne fără probleme, la pâine, am redus carbohidrații și dulciurile (fructele parfumate de aici sunt un univers culinar fascinant oricum). M-am întors la… mine însămi!”

Andreea Marin este destul de discretă în ceea ce privește relația pe care o are cu partenerul său, Adrian Brâncoveanu. În urmă cu aproximativ un an, cei doi s-au mutat împreună. În luna noiembrie, cuplul a vorbit în cadrul unui interviu despre relația lor, vedeta dezvăluind motivul pentru care au ales să fie discreți. „E o alegere a amândurora, până la urmă fiecare are meseria lui, fiecare alege cât vrea să fie de expus reflectoarelor sau camerelor de luat vederi, iar Adrian nu are o muncă în fața reflectoarelor și nici nu își dorește asta. Nu facem abuz de astfel de ocazii.”

