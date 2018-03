Andreea Macri: caut să surprind partea nespusă în fotografii

Citește o conversație onestă cu Andreea Macri despre drumul ei de la scenografie la fotografie, despre ingredientele necesare unei imagini grăitoare și despre felul în care s-a schimbat în vremurile recente industria modei, pe care Andreea o surprinde, sezon după sezon, în cadre intime, atât din culise, cât și din primul rând al marilor show-uri.

ELLE: Am citit undeva că bunica ta făcea (sau developa) fotografii. Ce îți amintești despre asta? Poți să îmi relatezi un episod mai aparte?

Andreea Macri: Bunica mea era profesoară de franceză, însă una dintre pasiunile ei era fotografia. Și acum urmărește de aproape cariera mea în acest domeniu și prima mea grijă este ca, atunci când fotografii făcute de mine apar online sau offline, să i le trimit ei. Ce îmi aduc aminte din copilărie este laboratorul ei din bucătărie, unde nu trebuia să intre lumina, și faptul că eram fascinată și nerăbdătoare să apară imaginea pe hârtie după ce aceasta era pusă în băile cu substanțe. Și, bineînțeles, mirosul specific de fixator, revelator etc.



ELLE: Cariera ta părea să înceapă, am citit, cu scenografia. Totuși lucrul ăsta nu s-a întâmplat. De ce?

Andreea Macri: Pentru că nu m-am gândit niciodată că voi profesa în acest domeniu. Persoana care m-a influențat cel mai mult în alegerea facultății și care m-a cucerit ca profesoară, prin cursurile sale extraordinare de educație vizuală, este doamna Adina Nanu. Apropiată a familiei mele, dumneaei mi-a povestit despre secția de scenografie de la UNATC și mi-a îndreptat pașii către această facultate. În paralel, însă, eu luasem contact cu mediul de advertising care tocmai apărea la noi în țară și colaboram cu fotografi care aveau nevoie de stilist pentru reclame. Mi-a plăcut advertising-ul și, oricum, ceea ce îmi doream dinainte de a da la facultate era să fiu stilist la o revistă.



ELLE: Cum ai deviat de la acest mindset la modă? Sau, poate mai bine formulat, cum te-a ajutat formarea în domeniu în viitoarele tale joburi în modă?

Andreea Macri: Cred că am fost norocoasă să lucrez în domenii diferite, dar în același timp care aveau un singur lucru comun care se dovedește esențial în modă, respectiv lucrul cu oamenii, cu foarte multe personalități diferite. Am lucrat în bar, am lucrat la serviciul de clientelă al unei companii de telefonie mobilă, am lucrat în advertising, la studioul foto, la facultate, la reviste etc. Am fost întotdeauna interesată de poveștile oamenilor și de parcursul lor și toate aceste experiențe și-au pus amprenta asupra mea și mi-au demonstrat apoi ceea ce știam deja, respectiv că în modă cel mai mult contează lucrul într-o echipă cu care să împărtășești aceleași valori. Atât. A, și să uiți de orgolii. Lucru din ce în ce mai simplu odată cu înaintarea în vârstă.

ELLE: Ai lucrat mulți ani ca stilist, înainte ca toată lumea să se recomande cu acest apelativ. Care ar fi cele mai relevante lucruri pe care le-ai putea spune despre această meserie?

Andreea Macri: Când am început ca stilist lucrurile erau incipiente în acest domeniu, în România. Ce cred că este important pentru un stilist, din punctul meu de vedere, să spună povești prin intermediul imaginilor din revistă. Revistele sunt sau ar trebui să fie un mediu de poveste. Adică ai 8/10 pagini unde vizual ai posibilitatea să inspiri, să surprinzi cititorul și să îl scoți din zona realului. Am fost un stilist pentru care povestea a contat cel mai mult și hainele au fost doar un suport care să susțină personajul acesteia. Poate că acest lucru vine din scenografie, nu știu. Sau din advertising. Știu că cel mai mult mă interesa să surprind cititorul și să-i transmit o stare, decât să-i spun că aceasta e piesa sezonului sau că trebuie să se îmbrace într-un anume fel. Nu am crezut niciodată în tendințe. Doar în personaje.



ELLE: Citeam un interviu în care povesteai cum te ocupai cu developarea fotografiilor altora la începuturi – poți să îmi povestești un pic despre asta? Ce ai învățat de la fotografii pentru care ai lucrat? Cum se “miroase” o imagine bună încă din faza aceea?

Andreea Macri: Fratele meu, Ionuț Macri, este la rândul său fotograf. El a fost cel care mi-a dat această posibilitate, în cadrul studioului său. Astfel, developam filme atât pentru el, cât și pentru alții. Ionuț este singurul fotograf de la care pot spune că am învățat, deoarece el mi-a explicat partea tehnică a fotografiei și procedurile de developare. În afară de această parte tehnică care ține de fotografie, nu cred că ai ce învăța de la alții, trebuie doar să îți descoperi stilul și să ai curajul și sinceritatea de a-l expune. Ce mi-a plăcut din experiența developării era tocmai acest lucru. Existau momente în care filmele se amestecau între ele, fiind de la mai mulți fotografi. Îmi plăcea să recunosc după developare care al cui este. Să recunosc, practic, stilul fiecăruia. Nu cred în imagini bune sau rele, cred în imagini care îți spun ceva sau nu. Iar acest lucru definește stilul.



ELLE: Îți e dor, ești nostalgică după acea perioadă a fotografiei, acum, când totul a virat spre digital? Faci fotografie pe film? Cum percepi cele două medii?

Andreea Macri: Nu fac fotografie pe film și nu sunt nostalgică după nimic din nici o perioadă. În afară de telefonul fix , care, spre deosebire de cel de acum, mă ajuta enorm să nu mai fiu disponibilă ca în zilele noastre. Pentru mine diferența între film și digital este la nivelul concentrării. Din păcate, odată cu digitalul, nu te mai concentrezi atât de bine, faci mult mai multe fotografii decât pe film, unde știai că ai un număr limitat de cadre la dispoziție. Alt dezavantaj este că poți să pățești cum am pățit eu de câteva ori – să pierzi fotografiile digitale – se strică hardul, cardul etc. Dar ca suport nu văd o diferență. Atunci când ai ceva de spus prin intermediul unei fotografii, e mult mai important mesajul decât suportul. Oricum cele mai bune fotografii ale mele, care au trezit cele mai multe reacții, au fost făcute cu telefonul.



ELLE: Schimbările din modă s-au succedat extrem de rapid în ultimii ani, iar tu ai fost acolo ca să le observi, fie în calitate de stilist, fie ca fotograf “de fashion week”, cum te cunoaștem noi. Care sunt lucrurile bune care s-au întâmplat și care sunt cele mai puțin bune?

Andreea Macri: Cred că moda e în strânsă legătură cu contextul social și economic. Drept urmare, moda este oglinda vremurilor în care trăim, și cu bune, și cu rele. Din punctul meu de vedere un lucru bun este că avem acces la foarte multă informație, dar cum acest lucru nu se poate face cu măsură, dăm într-un lucru mai puțin bun: piere tot misterul. Este ca o relație între doi oameni care se consumă repede, din prima, și în văzul tuturor.



ELLE: Știu că nu faci doar fotografie de modă, dar cumva aceasta este cea care se reflectă la o primă căutare despre tine. Ce alte tipuri te pasionează sau te interesează și de ce?

Andreea Macri: Asta cu fotografia de modă sau “fotograf de fashion week” nu știu să o explic, mă amuză întotdeauna catalogările. Pentru mine este mai simplu, există două tipuri de fotografie: cea în care creezi o imagine de la zero, de cele mai multe ori alături de o echipă completă – stilist, art director, model, make up artist, hairstylist etc, sau fotografia în care surprinzi o imagine. Cel mai important lucru, atât pentru cel care îți cere să fotografiezi, cât și pentru tine, este să rămâi fidel stilului tău. Atât. Mi-a plăcut cât am fost stilist, deoarece împreună cu fotograful, echipa, apoi redacția, am creat imagini. Acum sunt într-o perioadă în care îmi place să surprind situații și ele pot fi de la modă până la spectacole, filme, evenimente, dar este doar o perioadă. Nu știi niciodată ce îți rezervă viitorul .

ELLE: Dar pentru că faci atât de multă fotografie de modă, spune-mi, te rog, dacă ai reușit să suprinzi o anumită imagine la care, uitându-te, să îți fie drag și care să îți evoce în continuare un moment, o situație. Ne-o arăți? Ne spui povestea ei?

Andreea Macri: Da, este o imagine pe care am făcut-o într-un loc preferat din Paris. Se numește Claus, merg des acolo pentru micul dejun și bineînțeles că pot face fotografii doar cu telefonul, deoarece aparatul sperie clienții. Am văzut un cuplu care mi-a plăcut, l-am fotografiat, iar poza a rămas în telefon ceva timp. Apoi Franca Sozzani, fosta redactor-șef de la Vogue Italia, a inițiat un concurs pe Instagram, în care, cu ajutorul unui hashtag, alegea fotografiile câștigătoare. Am participat, iar Franca Sozzani a ales această poză ca una dintre cele care i-au plăcut. Am fost extrem de bucuroasă, ea fiind una dintre personalitățile din lumea modei care m-a inspirat constant. De fiecare dată cand mă gândesc la această poză îmi revine un lucru în minte. Eram într-un backstage la Milano Fashion Week, trăgeam cu urechea la un interviu pe care îl dădea unei televiziuni. Spunea că în modă nu contează dacă ai reușit o singură dată, ci trebuie să fii constant, și dacă ești constant, abia atunci însemni ceva.



ELLE: În curând are loc vernisajul unei expoziții cu lucrările tale. Despre ce este vorba? La ce ar trebui să ne așteptăm?

Andreea Macri: În primul rând este un eveniment de-o seară, nu este o expoziție care ar putea fi văzută pentru o perioadă mai lungă de timp. Este foarte greu să vă spun la ce să vă așteptați, eu sunt curioasă mai mult de ceea ce au să vă spună lucrările. Este un proiect inițiat de Saeco, la care am rezonat. Mi s-a părut în concordanță cu starea mea actuală și mi-a dat posibilitatea să mă manifest într-o zonă de-a mea nu neapărat cunoscută publicului… Sunt curioasă mai mult de impactul asupra celor din jur, pentru că e o abordare cu totul nouă și am senzația că lumea se așteaptă la altceva.



ELLE: Poți să ne explici numele acestei expoziții, Touch? Știu că Saeco a fost inițiatorul/apelantul vernisajului, din universul brand-ului Saeco Xelsis ce te-a inspirat cel mai mult?

Andreea Macri: Pentru acest proiect am lucrat cu Elvira Lupșa de la Agenția de Artă Unicat. Pot spune că întâlnirea cu Elvira a fost una dintre cele mai plăcute surprize profesionale din ultimul timp. Este minunat să întâlnești oameni cu care să fii pe aceeași lungime de undă și cu care să faci echipă, iar aici revin la ceea ce spuneam mai sus – la cât de importantă este echipa în cadrul unui proiect. Conceptul l-am țesut împreună și a fost legat strict de atingere și de impactul atingerii. De la anumite ritualuri și până la momentul în care, cu o atingere, datorită tehnologiei, ajungi să ai o cafea într-un timp atât de scurt. În universul Saeco Xelsis toată experiența începe cu atingerea unui buton și, cumva, a fost firească direcția pe care ne-am dus, aceea de a explora tot ceea ce înglobează atingerea în multiple forme – de la touchscreen până la cea clasică, inter-umană sau om-obiect.

ELLE: Poate fi vorba despre o legătură intimă între tehnologie și om? Expoziția Touch, curatoriată de Unicat și inițiată de Saeco Xelsis, ne oferă un răspuns la această întrebare?

Andreea Macri: Da, desigur, tehnologia avansată a devenit parte din noi, iar legătura cu tehnologia este una intimă, deci foarte puternică. Câteodata prea puternică, deoarece creează dependență.

ELLE: Pentru că meseria mea m-a făcut cumva să observ asta, aș îndrăzni să spun că, pentru a fi fotograf, ai nevoie de o anumită curiozitate, ochiul trebuie să traverseze ce e banal sau poate chiar tentația senzaționalului sau a clișeului și să caute altceva. Ce cauți tu în cadrele tale?

Andreea Macri: Fac tot posibilul să surprind partea nespusă, ascunsă, nedescoperită la o primă vedere asupra personajelor mele.

ELLE: Ai făcut foarte multe reportaje în culisele prezentărilor de modă, unde, pe cât de ofertant poate fi materialul, presupun că atmosfera este în aceeași măsură haotică. Cum se simt Săptămânile Modei din perspectiva aceasta privilegiată, dincolo de gloss-ul care se vede pe podium sau în street style?

Andreea Macri: Săptămânile modei se simt nebune și epuizante din toate punctele de vedere, dar în același timp ele rămân oaza mea de inspirație și de creativitate, la care, după cum bine se vede, nu pot renunța. Anul aceasta se împlinesc 10 ani de când am făcut prima fotografie la Fashion Week.

Foto: Andreea Macri

Interviu realizat cu sprijinul Saeco. Mulțumim.

