Andreea Berecleanu, dezvăluiri despre relația copiilor ei cu fostul soț

Andreea Berecleanu și medicul estetician Constantin Stan s-au căsătorit în 2016. În trecut, Andreea Berecleanu a fost căsătorită cu fostul prezentator de televiziune Andrei Zaharescu. Cei doi au divorțat în 2013, după un mariaj care a durat 15 ani și au împreună doi copii, pe Eva și pe Petru.

În mod cert, Andreea Berecleanu se numără printre cele mai apreciate prezentatoare de televiziune din România. În ceea ce privește viața personală, întotdeauna a preferat să păstreze discreția.

Prezentatoarea știrilor de la Prima TV a vorbit în podcast-ul lui Damian Drăghici despre divorțul de fostul partener, dar și cum au reușit cei doi copii să treacă peste separarea părinților, spunând că a apelat la un psiholog pentru a afla dacă aceștia au fost afectați. „Ei, mutându-se la un moment dat în sistem britanic, la doi ani de la divorț, am renunțat atunci la sistemul de stat pentru că lucrurile erau incerte și se schimbau de la o zi la alta în sistemul de stat românesc, cum se întâmplă și acum. M-am enervat, era noiembrie și i-am mutat. A fost foarte greu pentru ei. La un moment dat, am vrut să meargă la psihologul școlii să vadă dacă există vreo rană legată de divorț. Mi-a spus că nu există, pentru că, practic, în momentul în care eu am divorțat, s-a produs ceva.”

Andreea Berecleanu a menționat că actualul ei soț, Constantin Stan, are o relație de prietenie cu cei doi copii ai ei și că acesta s-a înțeles încă de la început foarte bine cu Eva și Petru. „Fostul meu soț a plecat din țară, deci contactul nu a mai fost fizic, doar telefonic și ei au trăit din acel moment alături de noua familie formată din mine și Constantin. Au fost foarte bine primiți de Constantin și s-au simțit foarte bine alături de el. El nu și-a atribuit nici o secundă, nici atunci și nici în zilele noastre rolul de tată, pentru că tatăl lor a existat 100% în viața lor, ci rolul de prieten foarte bun. (…) A contat foarte mult faptul că au ținut contactul permanent cu tatăl lor.”

Prezentatoarea TV a vorbit cu emoție despre cei doi copii, Eva și Petru, mărturisind că de-a lungul anilor a avut multe de învățat de la ei și că au existat momente în care a greșit ca mamă. „Copiii sunt prelungirea noastră în Univers, așa se spune. Eva are aproape 20 de ani, Petru aproape 16. Sunt extrem de diferiți și totuși seamănă atât de mult. Sunt lucruri pe care numai mamele le văd. Și tații au rolul lor, dar sunt lucruri pe care numai o mamă le vede.

Am greșit ca mamă, cu siguranță. Cu cât cresc copiii mei, cu atât am de învățat de la ei. Trebuie să fii deschis, receptiv. Eu i-am învățat să nu mintă. Eu detest minciuna și mă refer la minciuna gratuită. Uite că ei m-au învățat că și minciuna are rolul ei și să nu mai fac o tragedie din asta”, a spus Andreea Berecleanu în podcast-ul lui Damian Drăghici.

Citește și:

Cum a reușit Loredana Groza să își surprindă fanii de pe Instagram

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro