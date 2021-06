Andreea Bănică a fost surprinsă de soțul ei. Ce a făcut Lucian Mitrea după ce artista a suferit o intervenție chirurgicală

Andreea Bănică a trecut zilele trecute printr-o intervenție chirurgicală. Artista în vârstă de 42 de ani a fost nevoită să facă o operație de deviație de sept.

Cât încă se afla în spital, Andreea Bănică a fost surprinsă de soțul ei, Lucian Mitrea. Acesta i-a adus artistei un buchet impresionant de flori. Vedeta a împărtășit acest moment cu urmăritorii de pe Instagram, acolo unde a postat o imagine cu soțul ei, alături de un mesaj care descrie gestul făcut de el. „Uneori este mega haios”, a fost mesajul Andreei Bănică.

După intervenția chirurgicală, cântăreața a dezvăluit cum se simte, postând un mesaj adresat fanilor pe Instagram Stories: „Vă mulțumesc pentru gânduri și mesaje. Sunt bine”, a scris Andreea Bănică pe pagina sa de socializare alături de o imagine cu ea din spital. Artista se află acum alături de familie.

La sfârșitul lunii mai, Andreea Bănică le mărturisea fanilor faptul că este nevoită să facă o operație de deviație de sept din cauza faptului că se confrunta cu dificultăți de respirație. Cântăreața a mărturisit că s-a gândit foarte mult la această operație și că nu și-ar fi dorit să o facă vreodată. „Urmează, în curând, să fac o operație la care m-am gândit foarte mult timp și pe care nu aș fi vrut s-o fac vreodată. (…) Nu mai respir bine, nu mă oxigenez bine, adică am o deviație de sept care nu mai poate fi amânată, că doar n-o să mă operez la 50 de ani. M-am hotărât s-o fac și o fac cât mai repede, așa că de pe 1 iunie încolo o să respir mult mai bine”, a fost mesajul pe care Andreea Bănică l-a transmis pe Instagram.

În urmă cu 5 ani, artista a aflat de această deviație de sept. Andreea Bănică a spus că operația trebuia să aibă loc pe data de 24 iunie, însă a fost sunată de către doctor, care a întrebat-o dacă poate veni mai devreme. Andreea Bănică a precizat la vremea respectivă că îi este frică, însă are parte de sprijinul soțului ei, Lucian Mitrea. „Deviația de sept am descoperit-o cu mult timp în urmă pentru că mi-a ieșit pe un RMN. Atunci când l-am făcut prima oară, în urmă cu vreo 5 ani de zile, mi-a ieșit această deviație și tot mi-a ieșit de fiecare dată și tot bătea la ușă. Până la urmă m-am hotărât. Mi-am spus că este cazul să respir acum la tinerețe, că la bătrânețe… Inițial trebuia să mă operez pe 24 iunie, însă m-a sunat doctorul și mi-a spus dacă pot mai devreme, pe 1 iunie. (…) Am stat de vorbă cu Lucian și mi-a zis să fac operația cât mai repede, că mă susține și e lângă mine. Mi-e frică”, a adăugat Andreea Bănică.

Foto: Instagram