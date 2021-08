Andreea Bălan vorbește despre schimbările din viața ei și rolul de mamă

Andreea Bălan se numără printre cele mai cunoscute artiste de la noi. Ea este apreciată pentru cariera pe care și-a construit-o în decursul anilor, dar și pentru faptul că a reușit să se reinventeze.

Andreea Bălan a vorbit pentru Viva! despre rolul de mamă și despre cum reușește să păstreze un echilibru între viața profesională și cea personală. Artista are două fete, Ella și Clara, din mariajul anterior cu George Burcea. „Sunt fericită, liniștită – cred că asta e cel mai important, să fiu liniștită pentru fetele mele. Orice are mama, se transmite copilului și pentru mine e important ca ele să fie fericite și să mă simtă și pe mine.”

Artista a povestit că de când a devenit mamă, a făcut o serie de schimbări în viața ei, cum ar fi să aibă mai puține concerte, iar acestea să fie aproape de casă. De asemenea, ea a menționat că fiicele ei sunt pe primul loc, iar programul depinde de cele două. „Nu o să mai iau la fel de multe concerte cum aveam înainte să am copii și am și un alt preț, îmi selectez cu atenție concertele, să fie cât mai aproape de casă. Am timp și pentru ele. De când sunt mamă ele sunt pe primul loc și tot programul mi-l fac în funcție de ele, filmările, concertele… Încerc să le îmbin pe toate, dar programul exact mi-l fac în funcție de ele”, a adăugat Andreea Bălan pentru sursa citată anterior.

În luna mai, Andreea Bălan a fost într-o vacanță în Dubai alături de Tiberiu Argint. Cântăreața a povestit că întreaga escapadă a fost un cadou de aniversare din partea iubitului ei. Andreea Bălan a declarat că este fericită, mai cu seamă că a fost pentru prima dată când ajunge în Dubai. Tot de acolo artista și-a confirmat relația cu partenerul ei. „Sunt foarte fericită de această vacanță în Dubai și de primul an împreună cu Tibi, sper la cât mai mulți. A fost un an minunat”, a spus cântăreața la vremea respectivă pentru postul de televiziune Antena Stars.

De asemenea, pe 23 iunie, atunci când Andreea Bălan a împlinit 37 de ani, Tiberiu Argint a postat pe contul său de Instagram o imagine care îi înfățișează, pentru prima dată, împreună, însoțită de o urare romantică.

Foto: Instagram

