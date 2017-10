Andreea Balan, mesaj emotionant de ziua fiicei sale

Fiica Andreei Balan a implinit un an, iar artista a postat cu aceasta ocazie noi imagini cu cea mica alaturi de un mesaj emotionant.

„Nici nu stiu cand a trecut un an, pentru ca atunci cand esti fericit si implinit, timpul pare ca trece mai repede. Acum un an, venea pe lume si ma implinea si ma schimba pentru todeauna!La multi ani Ella Maya! Visele devin realitate”, a scris Andreea Balan in postarea de pe Instagram.

Cu ea si pentru ea voi merge pana la capatul lumii si inapoi! La multi ani Ella Maya! Visele devin realitate. #1an A post shared by Andreea Balan (@andreeabalanofficial) on Oct 9, 2017 at 6:32am PDT

Imaginile facute in vacanta din Dubrovnik au fost apreciate in scurt timp de fanii artistei, Ella Maya primind numeroase urari si din partea acestora.

Nici nu stiu cand a trecut un an, pentru ca atunci cand esti fericit si implinit, timpul pare ca trece mai repede. Acum un an, venea pe lume si ma implinea si ma schimba pentru todeauna! La multi ani Ella Maya! Visele devin realitate. #1an A post shared by Andreea Balan (@andreeabalanofficial) on Oct 9, 2017 at 6:31am PDT

#1an de #fericire #LaMultiAni #EllaMaya #myprecious ❤️ A post shared by Andreea Balan (@andreeabalanofficial) on Oct 9, 2017 at 7:47am PDT

Viata Andreei Balan s-a schimbat complet in acest an. Artista s-a casatorit cu George Burcea in luna martie in Statele Unite in cadrul unei ceremonii pe plaja. Desi este dedicata vietii de familie, Andreea Balan nu si-a neglijat nici cariera.

Foto: Instagram