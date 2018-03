Andreea Bălan lansează o nouă melodie

Tango in priviri este despre fiecare dintre noi, despre povestea de iubire pe care o traim, o poveste ca un dans in care plutesti, un dans in care conduci sau te lasi purtat de partener, vrei sa fugi, dar totusi vrei sa ramai pentru ca e atat de bine. Link in bio.

A post shared by Andreea Balan (@andreeabalanofficial) on Mar 21, 2018 at 8:54am PDT