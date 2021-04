Andreea Bălan, dezvăluiri despre relația tensionată cu tatăl ei

Andreea Bălan a avut de-a lungul anilor o relație mai tensionată cu tatăl ei, Săndel Bălan. Acesta a fost atât impresarul, cât și cel compunea melodiile trupei André, care s-a bucurat de un succes răsunător. Multă vreme cei doi nu și-au vorbit, iar acum au ieșit la iveală detalii despre neînțelegerile dintre ei.

Invitată în podcast-ul realizat de Cătălin Măruță, Andreea Bălan a povestit despre momentul în care, la 18 ani, a decis să plece acasă. La vremea respectivă, trupa André se destrămase, după 3 ani și jumătate, iar artista aflase că nu câștigase nimic de pe urma muncii depuse. „La un moment dat, la 18 ani am fugit de acasă. După ce s-a terminat André am aflat că nu am câștigat nimic. L-am iertat și am înțeles că atât a putut el să facă. Poate a crezut că succesul și banii vor fi întotdeauna. Nu aveam nimic. Am plecat de acasă și m-am mutat în București într-o garsonieră și voiam o decapotabilă. Mi-am luat un Peugeot decapotabil, dar în rate. Aveam ratele mari, chirie și vreo 4-5 ani am stat într-o garsonieră în Pantelimon. Când l-am întrebat, nu ştia nici el pe ce. Existau tot felul de scuze și am simțit că trebuie să plec, că trebuie să îmi iau cariera în mâini.”

Artista a dezvăluit că tatăl ei era dur cu ea și că ulterior ajunsese să fie și ea așa, atât cu propria persoană, cât și cu cei din jur. „El a fost dur cu mine. Fiind dur cu mine, și eu mai târziu în viață am fost dură cu mine, dar și cu cei din jurul meu. Așa m-a învățat el să fiu. Acum suntem foarte bine, dar pentru că au trecut mulți ani, am înțeles niște lucruri, sunt și eu părinte. Cred că dacă el nu era așa dur cu mine, eu nu eram ceea ce sunt astăzi.”

Andreea Bălan a făcut mărturisiri despre momentele în care tatăl ei a fost violent cu ea în adolescență. Cântăreața a vorbit despre un accident de mașină din trecut, înainte de un concert, și că la o oră distanță după acesta, era pe scenă, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. „Poate nu aveam chef să urc pe scenă, eram răzvrătită, nu voiam să fac ceva. Și atunci cum mă făcea? Am avut un accident de mașină, eram eu cu tata în față, Andreea Antonescu și cu iubitul ei de atunci, și ei își lăsaseră mașina la hotel, eram între Timișoara și Arad. La un moment dat tata și-a luat vitamine cu apă minerală și în loc să ia curbă, a luat-o înainte. Am căzut într-un șanț, ieșea fum de la airbag-uri, noi nu știam, credea că a luat foc mașina. M-a scos prietenul Andreei prin spate, eram plină de sânge. Noi la o oră după aia eram pe scenă”, a declarat Andreea Bălan în podcast-ul lui Cătălin Măruță.

După dezvăluirile făcute de Andreea Bălan privind relația cu tatăl ei, Săndel Bălan a reacționat. „N-am ce să comentez, iar a început să bată apa-n piuţă cu banii. Ea vorbeşte frumos de greşelile ei, dar nu şi despre ale altora. A pierdut mulţi bani şi m-a acuzat că am plecat cu banii. Ele au fost pe val 2 ani, atât au mers în concerte, al 3-lea an s-a spart, a colaborat 6 luni cu Alina Sorescu, n-a mers, s-a întors Antoneasca. Luau 1.000 de dolari, am socotit şi ăştia se împărţeau la doi. 100.000 de dolari am câştigat, adică vreo 70.000 de euro. Bani care au fost investiţi înapoi. Am cumpărat un apartament, două maşini, clipuri făcute, filmări, ăia au fost banii, am mers în concediu, deşi ea a spus că n-a mers nicăieri. Nu înţeleg de ce şi-a murdărit familia cu declaraţiile ei”, a declarat Săndel Bălan pentru Click!.

Săndel Bălan a ținut să facă precizări cu privire la episoadele violente amintite de fiica sa. „A spus că am bătut-o? Am smucit-o o dată, când puneam nişte gresie în bucătărie. A sărit pe ea şi s-a spart. Atunci am smucit-o şi altădată nu a salutat când a intrat într-o cabină unde erau artişti mari. N-am înţeles de ce se expune, ca să-i facă lui Măruţă audienţă!”, a adăugat acesta pentru sursa citată anterior.

