Andreea Bălan, despre experiența inedită de la ședința foto ELLE Style Awards: „Doamne, ce mișto sunt!”

Andreea Bălan are o carieră de succes, este soție, mamă a doi copii, iar anul acesta, ea și Andreea Antonescu s-au reunit, după aproape 20 de ani de la destrămarea trupei André. Andreea Bălan a fost nominalizată în acest an la ELLE Style Awards la categoria Best Female Artist și le-a împărtășit fanilor întreaga experiență de la ședința foto prin intermediul unui vlog special.

„Eu sunt foarte fericită pentru că astăzi am o ședință foto interesantă și frumoasă și abia așteptam să o am pentru că am fost nominalizată la ELLE Best Artist. Și bineînțeles, ELLE face în fiecare an o ședință foto cu toți nominalizații. Mă voi întâlni cu foarte mulți oameni interesanți din modă, și nu numai”, a spus Andreea Bălan.

Cu această ocazie, Andreea a dezvăluit și tematica ședinței foto, mai exact Punk. „Există și o tematică la acest shooting, și anume tematica punk.” Ea a spus că, deși machiajul pe care l-a avut este unul puternic, nu este unul pe care să îl folosească în viața de zi cu zi. Însă, surpriza a fost când Domnica Mărgescu i-a propus să aibă un machiaj și mai „messy”, pentru a intra cu adevărat în atmosfera punk.

Andreea Bălan a fost surprinsă în mod plăcut de rezultatul final, reușind astfel să iasă și din zona de confort. „Doamne, ce mișto sunt!”,a spus Andreea.

Andreea Bălan se bucură de un real succes în plan muzical. Ea este una dintre artistele din România care a vorbit întotdeauna deschis despre momentele grele prin care a trecut. În luna martie, ea a suferit un stop cardio-respirator în timpul nașterii fetiței sale, Clara Maria. Pe data de 15 septembrie, ea și partenerul ei, George Burcea, s-au căsătorit religios și și-au botezat fetița. Andreea Bălan a făcut confesiuni și despre perioada petrecută în trupa André prin intermediul unui vlog filmat în ziua când s-a căsătorit civil cu Geroge Burcea, recunoscând faptul că au existat și momente dificile. „Au fost foarte multe lucruri grele, dureri, suferințe, complexe, pe care oamenii nu le știu. În culise, eu plângeam nonstop.”

