Amna, internată în spital cu COVID-19. Primele declarații ale artistei

Cântăreața Amna le-a dezvăluit fanilor care o urmăresc pe Instagram cu ce probleme de sănătate se confruntă acum. Mai exact, artista se află acum internată în spital, ea având COVID-19.

După câteva zile în care a lipsit de pe rețelele de socializare, iar fanii i-au trimis numeroase mesaje de îngrijorare, artista a decis să le spună acestora, prin două video-uri pe Instagram stories, care este starea ei de sănătate. În cele două clipuri, vedeta se află pe patul de spital și se poate observa și că are perfuzie.

„Toată lumea se întreabă de ce nu mai sunt pe rețelele de socializare. Cred că v-ați prins și voi că se întâmplă ceva nelalocul lui. A venit momentul să trec și eu prin acest COVID. Ce să vă zic, să fim bine, aveți grijă, protejați-vă, purtați măști. Eu am făcut toate aceste lucruri, dar tot am reușit să mă îmbolnăvesc”, le-a spus Amna fanilor, chiar de pe patul de spital.

Amna a participat recent la show-ul de televiziune Survivor România 2021, ea fiind eliminată din competiție chiar de la început. Ajunsă în România, artista a vorbit despre experiența pe care a trăit-o în Republica Dominicană și problemele de sănătate cu care s-a confruntat. Invitată în emisiunea „Teo Show” de pe Kanal D, Amna, care a făcut parte din echipa Faimoșilor, a făcut dezvăluiri și despre o scenă în care a fost nevoie de intervenția salvamarilor și care nu a fost difuzată la televizor. „Apa era de doi metri, avea vârtejuri, iar două colege erau să se înece. Au venit salvamarii. De asta nu am sărit, poate fi periculos. Nu te apuci să mori acolo. Mi-a fost frică. Eu am calculat cam cât de periculos e. Se vede altfel acolo. Nici noi nu ne-am dat seama că o să fie așa.”

Cântăreața a suferit pe parcurs mai multe accidentări și a fost nevoită să stea și în spital. Amna nu a plecat imediat spre România din Republica Dominicană pentru că a trebuit să rămână sub observația medicilor. „Am avut palpitații la inimă, aveam mari probleme cu stomacul, am luat săruri de hidratare de la asistentă, de la cocos aveam indigestie. Am luat o bacterie de pe undeva.

S-a ținut cumva legătură cu ai noștri acasă, dar mama știa că nu sunt bine. Mama mi-a zis „Slavă Domnului că vii acasă.” Acum, scoatem fierea. (…) De când am plecat știam că am probleme mari cu bila, am luat însă semnătură de la doctor, care mi-a zis că rezist. Dar nu am rezistat. Oricum, nu aș fi dus jocul la final, chiar dacă bila mi-ar fi rezistat”, a adăugat Amna pentru sursa citată.

