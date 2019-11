Alina Eremia vorbește despre relația cu familia sa

Deși are doar 26 de ani, Alina Eremia este una dintre cele mai de succes cântărețe ale momentului. Însă celebritatea nu a apărut peste noapte, întreaga sa carieră fiind construită în timp și cu multă muncă. Probabil că puțini își aduc aminte, însă Alina a început să cocheteze cu muzica chiar înainte de a face parte din trupa Lala Band. Totul a început odată cu aparițiile de la Tip Top Minitop, pe când era doar un copil, iar apoi a continuat cu participarea în 2005 la Eurovision Junior, unde s-a clasat pe poziția a cincea.

Anul acesta, Alina este nominalizată la ELLE Style Awards, la categoria Best Female Artist, așa că am avut ocazia să povestim despre începuturile sale în muzică, dar și despre rolul pe care familia l-a avut în definirea carierei sale.

„Am crescut în fața camerelor de luat vederi de la vârsta de cinci ani, când am participat la Tip Top Minitop. Parcursul meu a fost susținut de către părinții mei, ei au fost întotdeauna oamenii din spatele meu, care m-au ajutat, și-au sacrificat timpul pentru ca eu să pot face ceea ce iubesc din tot sufletul: muzică. Mergeau cu mine la canto, la dansuri, la pian, peste tot. Își rupeau timp din programul lor și mergeau cu mine inclusiv la festivaluri, la concursuri, atât în țară, cât și în străinătate și întotdeauna au fost alături de mine pe tot parcursul carierei mele. Inclusiv acum, deși cumva eu centralizez totul și eu sunt motorul ca să zic așa, întotdeauna mă sfătuiesc cu ei, le cer părerea, sunt în continuare implicați și atenți la tot ceea ce fac.'

Părinții săi au sprijinit-o încă de la început, și nu încetează să o facă și în prezent, după cum chiar Alina ne-a declarat: „nu ratează niciun fel de apariție de-a mea, vin peste tot prin țară atunci când am un show mai mare. Este extrem de plăcut să îi știu tot timpul acolo, că sunt susținătorii mei, că mă iubesc și îmi dau și o energie foarte bună.'

Talentul însă pare să fie o moștenire de familie, fratele său mai mic, Mircea, călcându-i pe urme. „Mama și-a dorit foarte mult ca unul din copiii ei să aibă talent muzical, pentru că și ea a cochetat cu muzica. Se pare că a împușcat doi iepuri de-o dată, pentru că și fratele meu cântă. A fost foarte fericită din punctul ăsta de vedere, deși niciodată nu a încercat să ne îndrume spre ceva, ne-a lăsat să ne alegem ce ne pasionează.'

Cei doi au și o piesă împreună, Ilegal, iar colaborarea a fost, așa cum Alina ne-a declarat, o experiență extrem de emoționantă. „Mereu intervin emoții atunci când colaborez cu fratele meu. E normal, orice ține de familie mă sensibilizează. E așa un weak spot, pentru că îi iubesc tare mult.'

Alina este însă un artist complex, cântă, dansează și joacă teatru. Pasiunea pentru actorie a venit mai târziu, însă a fost suficient de puternică încât să o facă să se îndrepte către o facultate de profil. Își aduce aminte cu nostalgie de acea perioadă, și este extrem de recunoscătoare pentru toate lucrurile pe care le-a învățat. „Era practic o noutate pentru mine și n-am avut pregătirea suficientă, cel puțin din punctul meu de vedere. Mi-ar fi plăcut să fi cochetat cu actoria de mică. Întotdeauna mi-a plăcut să mă pun în diverse ipostaze, să joc, să fiu expresivă și cred că lucrul ăsta a fost un plus. Primul și al doilea an au fost destul de grei pentru că filmam în paralel și pentru serialul Pariu cu viața. Lipseam destul de mult de la cursuri, dar le mulțumesc atât profesorilor, cât și colegilor fiindcă nu am simțit că m-au judecat din punctul ăsta de vedere. Ba din contră, au încercat să mă înțeleagă cât de mult se putea. A fost o perioadă frumoasă, deși am ratat destul de multe momente. O perioadă în care am învățat foarte multe lucruri, am citit foarte mult și care m-a îmbogățit'.

