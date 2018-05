Alina Eremia îi declară dragostea iubitului ei prin noul său single, „Aș da”

Alina a lansat un nou single, „Aș da”, piesă prin care a dorit să redea povestea pe care o trăiește alături de partenerul său.

„Eram într-o seară acasă în fața pianului și, dintr-o joacă, am compus refrenul acestei piese. „Aș da” este o melodie extrem de personală, este una din cele mai sincere piese pe care le-am scris, dar și una din cele mai frumoase declarații pe care le-am făcut. Sunt sentimentele mele puse în versuri, sentimente atât de puternice pe care le poți compara cu dragostea mea pentru muzică. Ceea ce m-a inspirat este povestea de dragoste pe care o trăiesc în prezent alături de Edi. Odată ce am știut despre ce va fi piesa, versurile au venit de la sine”, a declarat Alina despre noul single pe care l-a lansat.

Așa cum era de așteptat, Alina a preferat ca prima persoană care va asculta piesa să fie chiar cea căreia i-o și dedică:

„Iubitul meu a fost prima persoană care a ascultat piesa, după ce am finalizat-o. A fost plăcut impresionat de rezultat pentru că nu se aștepta ca ideea pe care eu o cântam în seara respectivă acasă, să înflorească în maniera asta. Am simțit să scriu despre povestea noastră, pentru că sunt convinsă că toți la un anumit punct al vieții noastre iubim atât de intens încât simțim că am putea da ce ne e mai drag nouă, în cazul meu, muzica. Bineînțeles, metaforic vorbind, dar consider că atâta timp cât un om te iubește, te iubește pentru ceea ce ești și ceea ce iubești, iar el nu ți-ar cere niciodată să renunți la acele lucruri”, a completat artista.

Alina pregătește noi surprize muzicale personale pentru fanii săi în perioada următoare și își dorește ca, prin intermediul muzicii, aceștia să o cunoască din ce în ce mai mult.

