Alina Ceușan, declarații exclusive despre Asia Express

Alina Ceușan a vorbit în exclusivitate despre Asia Express, ce a făcut-o să participe la noul sezon și cum s-a pregătit pentru această emisiune.

ELLE: Cum te-ai hotărât să participi la Asia Express?

Alina Ceușan: Propunerea a venit din partea echipei de producători, care au contactat-o pe Carmen cu invitația de participare. Noi am mai cochetat cu ideea de reality show, avem un proiect în care vrem să arătăm ce e în culisele vieții de blogger. Am decis împreună ca va fi o experiență unică pentru noi, așa că da, participăm la Asia Express.

ELLE: Care crezi ca va fi cea mai mare provocare a acestui concurs pentru tine? Sunt lucruri de care te temi? Sunt lucruri la care crezi ca vei performa mai bine decat altii?

A.C.: Nouă ne plac provocările, așa că așteptăm suprizele pe care ni le pregătesc Gina și Oase. Sunt geamăn, așa că sunt facută să mă adaptez la orice situație din mers, concurând alături de Carmen care este la fel foarte determinată și ambițioasă eu zic ca avem mari șanse să ne descurcăm la orice probă. Am trecut prin multe împreună.

ELLE: Cum te-ai pregătit pentru această experiență?

A.C.: M-am pregătit în primul rând fizic, prin antrenamente zilnice puțin mai intense decât ceea ce se vede în #AcSportSeries, apoi am pregătit „lipsa mea” din social media cu câteva board-uri cu toate moodboard-urile pe care asistentul nostru le va posta cât noi nu avem acces la telefon – @retrofuturebabe, campaniile și contentul de pe @alinaceusan… psihic am liber ultima săptămână înainte de plecare să mă relaxez, să petrec timp cu cei dragi și să îmi pregătesc bagajul.

ELLE: Cum crezi că această perioadă îți va influența viața/cariera?

A.C.: Eu sunt convinsă ca o va influența în bine. Atâta timp cât ai bun simț și iei totul ca pe un joc, ai toate șansele să rămâi cât mai mult in competiție. Sper că publicul de TV să înțeleagă ceea ce facem noi și să prindă drag. Om vedea!

ELLE: Ai urmărit celelalte sezoane? Ce ți-a plăcut și ce nu?

A.C.: Le-am urmărit, mi-a plăcut tot – de pe canapea (râde)

ELLE: Care sunt calitățile pe care te bazezi pentru a câștiga acest concurs?

A.C.: Faptul că sunt sociabilă, o fire pozitivă, mă adaptez ușor la orice schimbare de plan și fac echipă cu cine trebuie (asta contează enorm). Restul e cancan.

ELLE: Cum crezi că va evolua relația ta cu Carmen în condiții extreme?

A.C.: Tind să cred că această experiență ne va lega mai tare (dacă așa ceva este posibil). După cum am spus am trecut prin multe situații de toate felurile de-a lungul prieteniei noastre – situații limită, poate tensionate și întotdeauna ne-am completat una pe alta și am scos-o la capăt. O să fim bine, o să fim top!

Foto: Instagram

