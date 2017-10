Alicia Vikander si Michael Fassbender s-ar fi casatorit in Ibiza

Potrivit surselor, Alicia Vikander si Michael Fassbender s-ar fi casatorit in weekend-ul trecut, in cadrul une ceremonii care a avut loc in Ibiza.

Cei doi au fost fotografiati zilele acestea purtand verighete, dar vestea casatoriei nu a fost inca confirmata de reprezentantii celor doi.

Luna trecuta aparusera cateva zvonuri cu privire la casatoria celor doi si se pare ca zvonurile s-au adeverit.



Alicia Vikander si Michael Fassbender formeaza un cuplu de aproximativ trei ani, dupa ce s-au cunoscut pe platourile de filmare ale peliculei “The Light Between Oceans”.

Potrivit cotidianului The Sun, invitatii la nunta au fost cazati la un resort de cinci stele, unde ar fi avut loc si casatoria. Nu se cunosc detalii despre nunta, dar ieri cei doi au fost fotografiati impreuna cu mai multi prieteni luand pranzul la un restaurant.

Майкл и Алисия с родными на Ибице На Алисии можно заметить обручальное кольцо. #AliciaVikander #MichaelFassbender A post shared by Новости шоу бизнеса от Джуди (@news_of_showbusiness_from_judy) on Oct 17, 2017 at 12:10am PDT

Alicia Vikander si Michael Fassbender sunt cunoscuti pentru faptul ca formeaza un cuplu discret si ca refuza sa faca declaratii despre viata de cuplu.

“Cred ca este deja evident ca vrem sa pastram unele lucruri numai intre noi”, a declarat actrita intr-un interviu acordat recent.

De aceeasi parere este si Michael Fassbender: “Nu o sa vorbesc despre viata mea privata cu o persoana pe care nu o cunosc, in afara de cazul in care o sa simt nevoia sa fac acest lucru”.

Nu putem decat sa le apreciem discretia si sa asteptam cu multa curiozitate imaginile de la nunta.

