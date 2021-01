Alexis Ohanian, soțul Serenei Williams, o nouă replică la adresa lui Ion Țiriac

Scandalul dintre familia tenismenei Serena Williams și Ion Țiriac nu pare să se sfârșească prea curând, acesta luând deja amploare.

În cadrul emisiunii „Rețeaua de idoli” de la TVR, omul de afaceri în vârstă de 81 de ani i-a adresat mai multe jigniri Serenei Williams, atât în ceea ce privește aspectul ei, în special greutatea, cât și abilitățile și performanțele sale în tenis. „La vârsta asta și la greutatea pe care o are acum, nu se deplasează atât de ușor pe cât se deplasa acum 15 ani. Serena a fost o jucătoare senzațională. Dacă ar avea puțină decență, s-ar retrage! Din toate punctele de vedere”, a spus Ion Țiriac la „Rețeaua de idoli.”

Soțul Serenei Williams, Alexis Ohanian, a intervenit și el, publicând mai multe mesaje pe contul său de Twitter. Într-unul dintre mesaje îl face rasist și sexist pe Ion Țiriac. „2021 şi nicio reţinere când un clovn rasist/sexist care se exprimă public se ia de familia mea”, a scris Alexis pe Twitter.

2021 and no holding back when a racist/sexist clown with a platform comes for my family.

Inițial, soțul sportivei a comentat pe Twitter la postarea jurnalistului Jose Morgado, care spunea: „Cred că e cert că Serena nu va mai juca la Madrid” (unde Țiriac e directorul turneului, n.red.). Răspunsul lui Ohanian a fost: „Cred că e cert că nimănui nu-i pasă ce crede Ion Țiriac.”

Ulterior, Alexis Ohanian l-a ironizat pe Ion Țiriac. „A trebuit să caut pe Google… se pare că fiica mea în vârstă de trei ani are mai multe victorii de Grand Slam decât acest 🤡🤡”, a mai scris Alexis Ohanian.

Had to Google it… turns out my 3 year old has more Grand Slam victories than this 🤡🤡 pic.twitter.com/Q2pgsNWFAj

— Alexis Ohanian Sr. 7️⃣7️⃣6️⃣ (@alexisohanian) January 4, 2021