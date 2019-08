Alexis Ohanian, mesaj ascuns pentru Maria Sharapova la U.S. Open?

Alexis Ohanian, soțul Serenei Williams și CEO Reddit, a dat naștere unor controverse, el purtând un tricou cu un anumit mesaj la meciul dintre soția sa și Maria Sharapova din cadrul turneului U.S. Open.

Alexis a fost prezent la meciul Serenei și a fost probabil cel mai înfocat susținător. Dincolo de reacțiile amuzante pe care acesta le-a avut pe parcurs, fanii au observat că acesta avea și un mesaj ascuns pentru Maria Sharapova.

Alexis Ohanian a purtat pe sub jachetă un tricou cu inițialele D.A.R.E., o piesă vestimentară populară în anii 90. Dacă te întrebi de ce ar fi acest mesaj unul pentru oponenta Serenei, află că D.A.R.E. se referă la Drug Abuse Resistance Education (Educația pentru Rezistența la Abuzul de Droguri).

the second drag of the serena-sharapova match happened off the court, with @alexisohanian in a d.a.r.e shirt. 😩 if you know, you know. #USOpen pic.twitter.com/CbnVXUtdeF

— get on the drums, ro (@oscar_pope) August 27, 2019