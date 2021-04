Alexandru Arșinel şi soția sa, internați cu Covid-19, la două luni de când s-au vaccinat

Actorul Alexandru Arşinel şi soţia sa sunt internaţi la Institutul „Matei Balș” din Capitală, după ce au fost diagnosticați cu Covid-19. Directorul Teatrului de Revistă din Bucureşti s-a vaccinat la începutul anului.

Alexandru Arşinel şi soţia actorului sunt internaţi de patru zile la Institutul Matei Balş. Vestea bună este că actorul nu se află internat pe secţia de Terapie Intensivă.

Actorul, în vârstă de 81 de ani, spune că nu ştie de unde a luat virusul. De altfel, atât el cât şi soţia au primit prima doză a serului Pfizer în luna ianuarie şi au avut rapelul la începutul lunii februarie. Acum, cei doi speră că forma bolii va fi una uşoară şi că se vor putea întoarce acasă cât de curând.

Actorul în vârstă de 81 de ani a declarat pentru Libertatea că medicii se străduiesc să-l externeze cât mai repede, pentru a face Paştele acasă cu copiii. „Sunt la spital, am ajuns cu soţia mea cu salvarea. Nu sunt bine, nu am o stare bună. Sunt internat de duminică”, a declarat actorul pentru Libertatea. Alexandru Arşinel spune că s-a infectat la aproape două luni de la vaccinarea anti-COVID. „Aici este surpriza şi nemulţumirea. Am făcut ambele doze şi totuşi virusul a reuşit. Medicii se străduiesc să-mi dea drumul cât mai repede acasă, ca să fac Paştele cu copiii, cu soţia”, a mai precizat Alexandru Arşinel.

Potrivit Fanatik, care a transmis iniţial informaţia, Alexandru Arşinel şi soţia lui au decis să se testeze după ce au avut simptome specifice coronavirusului.

Directorul Teatrului de revistă „Constantin Tănase” are şi alte probleme de sănătate. În 2013, Alexandru Arşinel a fost supus unui transplant de rinichi, la Institutul de Urologie și Transplant Renal din Cluj.

