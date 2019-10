Alexandru Abagiu, declarații EXCLUSIVE despre participarea la Asia Express: „Sunt conștient care sunt atuurile mele, dar și slăbiciunile”

ELLE: Cum te-ai hotărât să participi la Asia Express?

Alexandru Abagiu: Cred că a fost o nebunie de moment atunci când am spus da, iar apoi nu am mai avut de ales (râde). Lăsând gluma la o parte am călătorit în toată lumea, însă niciodată în condițiile astea și în felul ăsta. Este un pariu pe care îl fac în primul rând cu mine, să văd cum o să mă descurc, dar și cu cei din jur care de-abia așteaptă să mă vadă în situațiile astea (extreme).

ELLE: Care crezi că va fi cea mai mare provocare a acestui concurs pentru tine?

Alexandru Abagiu: Nu sunt atât de înspăimântat de foame pentru că sunt obișnuit cu zilele lungi la shooting unde de-abia dacă apuc să mănânc. Însă, dacă adaugi lipsa de odihnă, oboseală acumulată și ieșirea totală din zona mea de confort, îmi tremură puțin picioarele. (râde) Din fericire, experiența asta este gândită în echipă și asta mă liniștește că o să fie mai ușor.

ELLE: Sunt lucruri de care te temi? Sunt lucruri la care crezi că vei performa mai bine decât alții?

Alexandru Abagiu: Mă tem de șerpi, dar s-au mai temut și alții în celelalte sezoane și am văzut că s-a terminat cu bine (râde). Sunt conștient care sunt atuurile mele, dar și slăbiciunile, dar cred că acest concurs este construit în așa fel încât ai nevoie de un pachet complet ca să poți să faci față. În mod cert nu e doar despre rezistență fizică.

ELLE: Cum te-ai pregătit pentru această experiență?

Alexandru Abagiu: Am încercat să îmi adaptez alimentația la ceea ce va urma, adică mai nimic (râde). Inițial am vrut să merg la sala de sport pentru antrenamente, însă programul încărcat nu m-a ajutat, pentru că eu am muncit în ultima perioadă cât să compensez perioada în care voi lipsi și să închei toate proiectele.

De asemenea, am studiat țările în care voi merge, cultura asiatică nu îmi este străină, chiar dacă țările astea 2, Filipine și Taiwan, nu le cunosc, așa că să nu fiți șocați dacă mă veți auzi vorbind în mandarină (râde).

ELLE: Cum crezi că această perioadă îți va influența viața/cariera?

Alexandru Abagiu: La Asia Express nu participă Alexandru Abagiu make up artistul, ci Alexandru Abagiu omul chiar dacă e greu să le separi. E o experiență de viață unică pe care mi-am dorit și am ales să o trăiesc și care cred că mă va face un om mai bun. Din multe puncte de vedere.. Cariera și business-urile pe care le-am construit în ultimii 20 de ani mă așteaptă acasă, mai ales că nu le las de izbeliște.

ELLE: Ai urmărit celelalte sezoane? Ce ți-a plăcut și ce nu?

Alexandru Abagiu: Da! Radu, coechipierul meu din Asia Express, m-a convins să mă uit și el m-a convins și să accept propunerea producătorilor. Nu mi-au plăcut momentele cu accidentări și sper să nu avem parte în sezonul ăsta. Doamne ajută!

ELLE: Care sunt calitățile pe care te bazezi pentru a câștiga acest concurs?

Alexandru Abagiu: Sunt o fire competitivă mai ales atunci când am o miză. Miza în acest caz este să îmi dovedesc mie că pot să fac față acestei provocări. Cu o atitudine pozitivă, sănătate și puțin noroc zic eu că o să fie bine.

ELLE: Cum crezi că va evolua relația ta cu partenerul tău din concurs în aceste condiții extreme?

Alexandru Abagiu: În viață oamenii se ceartă, se împacă, se bucură, se supără, râd, plâng că așa e cursul firesc. Iei asta și o multiplici de 100 de ori datorită condițiilor și a formatului și cam asta cred că o să fie viața în Asia Express, cu de toate. (râde). Din fericire îl cunosc bine pe Radu și am încredere că împreună o să ne descurcăm! Trebuie!

Foto: Mihai Stetcu

