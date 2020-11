Alexandra Stan și iubitul ei s-au despărțit, după o relație de câteva luni

Alexandra Stan și partenerul ei, Bogdan Drăghici, s-au despărțit. Cei doi au fost împreună câteva luni și și-au păstrat relația departe de ochii presei.

Alexandra Stan și Bogdan Drăghici păreau să aibă o relație fericită, având în vedere că cei doi au stat împreună în perioada de carantină. Recent, au fost și într-o vacanță la munte.

Artista a publicat un mesaj emoționant pe contul de Instagram, prin care anunță despărțirea și explică ce anume s-a întâmplat. „Recent am trecut printr-o experiență care m-a făcut să îmi dau seama cum sunt oamenii de fapt. Chiar dacă experiența nu e una plăcută și e chiar traumatizantă, mă bucur că s-a întâmplat pentru că am ajuns la concluzia că trec printr-o perioadă de dezintoxicare sufletească, o perioadă a vieții mele care probabil a început în urmă cu 13 ani.”

Artista spune că relația care tocmai s-a încheiat a lăsat-o cu inima frântă. „Ultima mea relație cu acest bărbat, chiar dacă a fost una liberă și deschisă, sfârșitul ei m-a lăsat cu inima frântă pentru că am făcut greșeala de a-mi proiecta în minte un viitor și am rămas agățată de aceste așteptări.”

„Pot să spun că ultimele cinci luni au fost foarte frumoase, nebune, sălbatice, m-am simțit iubită, am călătorit, am dansat cu zeii, am făcut dragoste pe plajă, am dormit pe plajă. Din nefericire, deși nu așteptam nimic la schimb, am primit niște reacții răutăcioase din partea unor oameni pe care încercam să îi ajut. Iar când asta s-a întâmplat, am simțit că mi se frânge inima, dar nu neapărat din cauza reacțiilor lor, ci din cauza faptului că bărbatul meu nu vedea toate aceste lucruri și nu mă credea, nu îmi lua apărarea.”

Cântăreața menționează că nu dă vina pe partenerul ei pentru că s-a sfârșit relația. „Acum însă știu că totul se întâmplă cu un motiv, sunt în armonie cu totul, chiar dacă sunt rănită și tristă, așa cum era normal să fiu. Nu dau vina pe nimeni, cu atât mai mult nu pe el. Da, a fost frumos să visez alături de cineva și să îmi fac planuri de viitor.”

Alexandra Stan mai spune că se află în șoc și se gândește la fostul partener, dar se simte recunoscătoare față de aspectele frumoase din relație. „Sunt foarte recunoscătoare pentru toate darurile pe care mi le-ai făcut, pentru toate lecțiile pe care mi le-ai dat, pentru calmul, iubirea, fericirea, prietenii, locurile unde m-ai dus. Îmi va fi dor de toate acestea, deja îmi este. Sunt încă în șoc și tot mă gândesc la tine în fiecare moment, mă lupt să mă deconectez de tine, și încerc să îmi amintesc doar de lucrurile frumoase ca să nu te urăsc”, a scris Alexandra Stan pe Instagram.

