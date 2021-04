Alexandra Stan, mărturisiri despre propria experiență cu violența

În anul 2013, Alexandra Stan a fost victimă a violenței verbale și fizice. Artista a fost agresată de către impresarul său, Marcel Prodan. De-a lungul timpului, Alexandra Stan a vorbit deschis despre acest incident violent și a lansat și o campanie împotriva violenței domestice.

Invitată în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” de pe Kanal D, Alexandra Stan a vorbit și despre incidentul violent prin care a trecut și care a fost intens mediatizat de presă. „M-a bătut cu pumnii. Este un subiect de care am vorbit de foarte multe ori, dar nu am cum să nu vorbesc, e parte din viața mea. Am trecut prin asta și m-a marcat. A fost crunt, m-am trezit la realitate, am realizat cine erau oamenii cu care lucram de 3 ani jumate. Cu câteva luni înainte, tata începuse să-mi spună, pentru că el fusese tour manager-ul meu, mergea cu mine peste tot în concerte, și el mai afla chestii, de la promoteri, de la agenți, începuse să mai audă adevărul: câți bani se luau pe un concert, cine încasa de fapt. El începuse să audă tot felul de chestii de genul ăsta. Și el îmi spunea, dar pentru că eu aveam părerea asta despre tata dinainte, că a greșit, că a făcut el niște credite și n-a zis, credeam că el minte. Și de fapt el nu mințea, el spunea adevărul, s-a dovedit ulterior.”

Artista a mărturist că impresarul ei, Marcel Prodan, începuse să o agreseze și psihic și să îi adreseze insulte verbale. „Am fost în Austria la un tip, Alin Soare, care se ocupa de concerte. El mi-a recunoscut că luau bani la negru. Am început să le zic, au început tensiunile. Marcel, cu care trăiam zi de zi, începuse să se comporte foarte urât cu mine. Agresiunea asta începea psihic, îmi spunea că arăt urât, că nu sunt în stare să cânt.

În ziua în care s-a întâmplat, noi urma să avem un concert a doua zi în Palma de Mallorca și în ziua respectivă m-a chemat să repetăm și m-a făcut în toate felurile. Ulterior l-am înțeles și pe el ca agresor, că și agresorii au și ei probleme mentale, probabil au fost și ei agresați când erau mici. Am trecut peste, dar cu greu.”

La vremea respectivă, Marcel Prodan susținea că Alexandra Stan l-ar fi amenințat că se sinucide dacă se desparte de ea, însă artista a ținut să clarifice acest lucru. „Nu, în niciun caz (nu am vrut să mă sinucid). Am tras de volan pentru că mă bătea. Eu eram lângă el, în mașină. El în mașină îmi dădea foarte mulți pumni. Dacă ar fi vrut să se despartă de mine, de ce nu m-au lăsat în pace, de nu au rupt contractul? Mie îmi era anulat dreptul de a apela la un avocat, în acel contract. Când am fost la un avocat și mi-a spus că nu este ok, am abordat subiectul, ei au reacționat imediat. Ne certam de câteva luni pe subiectul ăsta. El a început să dea în mine. Ne-am și înjurat, am fost agresivă din punct de vedere verbal. Am auzit vorbe și am văzut mail-uri și discuții cu oameni din alte țări, care, într-adevăr, demonstrau existența unor milioane de euro, care mie mi se furaseră.”

Potrivit declarațiilor făcute de Alexandra Stan, Marcel Prodan a primit o pedeapsă de 7 luni cu suspendare, însă artista consideră că agresorul nu a primit pedeapsa pe care o merita și că toate cazurile de violență trebuie tratate cu seriozitate. „Nu a primit pedeapsa pe care o merită. A primit o pedeapsă de 7 luni cu suspendare. În România, violența domestică la ora aia nu era sancționată. Nu aveam ordin de protecție și foarte multe chestii care să ne apere pe noi, victimele. A fost judecat ca un om care și-a bătut iubita, dar nu s-a întâmplat așa. El împreună cu Andrei Nemirschi și-au bătut joc timp de 3 ani de un copil de 19 ani care a muncit”, a spus Alexandra Stan în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai.”

Dacă ai trecut printr-o experiență similară sau cunoști pe cineva care a fost victima unei agresiuni, poți suna la HELPLINE-ul cu număr unic la nivel național 0800.500.333, pentru persoanele care sunt victime ale violenței domestice, și nu numai, linie telefonică non-stop gratuită din cadrul ANES.

Foto: Instagram

