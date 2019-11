Alexandra Grant: 5 lucruri pe care trebuie să le știi despre iubita lui Keanu Reeves

Keanu Reeves este considerat unul dintre cei mai râvniți burlaci de la Hollywood și se pare că relația cu noua lui iubită, Alexandra Grant, este una foarte serioasă.

Actorul în vârstă de 55 de ani a participat zilele trecute la evenimentul LACMA Art + Film Gala Presented By Gucci care a avut loc în Los Angeles și mare le-a fost mirarea celor prezenți când acesta a apărut pe covorul roșu însoțit de iubita lui, Alexandra Grant, în vârstă de 46 de ani. În cariera de peste 35 de ani a actorului, Reeves nu a venit niciodată pe covorul roșu însoțit de o parteneră.

Potrivit mai multor publicații de peste Ocean, Keanu Reeves și Alexandra Grant se cunosc de ani buni, colaborând pentru mai multe proiecte. Alexandra și Keanu s-au cunoscut în 2009 la o petrecere, iar relația lor profesională a evoluat de-a lungul acestei perioade, culminând cu apariția împreună pe covorul roșu la LACMA Art + Film Gala.



5 lucruri pe care trebuie să le știi despre Alexandra Grant, iubita lui Keanu Reeves:

Alexandra Grant este un artist foarte apreciat

Potrivit Ochi Gallery, unde se află multe dintre operele ei, Alexandra Grant este descrisă ca fiind „un artist care se bazează pe text și care folosește limbajul și conexiunile dintre cuvinte ca bază pentru activitatea ei în pictură, dans și sculptură”. Dragostea ei pentru artă vine din copilărie, ea locuind în adolescență în țări precum Mexic, Spania și Franța.

Lucrările Alexandrei Grant sunt expuse în muzee de renume

Așa cum am mai precizat, Alexandra Grant este un artist foarte cunoscut, așa că nu este de mirare faptul că lucrările ei pot fi admirate în muzee de prestigiu din întreaga lume: Museum of Contemporary Art (MOCA) din Los Angeles, the Contemporary Museum din Baltimore, the Los Angeles County Museum of Art (LACMA), the Galerie Gradiva din Paris, the The Broad Museum at Michigan State Universitysau the Harris Lieberman Gallery din New York City sunt doar câteva.

Colaborarea dintre Alexandra Grant și Keanu Reeves este una de durată

Relația dintre Alexandra Grant și Keanu Reeves a fost la început profesională, cei doi fiind uniți de dragostea pentru cărți. De fapt, Alexandra este cea care s-a ocupat de ilustrarea cărții pe care Keanu a lansat-o în 2011, Ode to Happiness, și au mai colaborat și pentru cea de-a doua cartea a actorului, Shadows, lansată în 2015.

Alexandra și Keanu au pus împreună bazele unei edituri

Editura pe care au înființat-o în 2017 se numește X Artists’ Books, iar activitatea acesteia se concentrează pe „colaborări neobișnuite și cărți care nu au cu adevărat un loc pe piață pentru că sunt între genuri”, așa cum au explicat cei doi într-un interviu publicat în 2018 în Los Angeles Magazine.

Alexandra se implică activ în campanii caritabile

În 2008, Alexandra a pus bazele proiectului grantLOVE, care comercializează o largă varietate de produse, de la piese vestimentare la unele de decor, cu scopul de a strânge fonduri pentru alte proiecte artistice și companii non-profit.

