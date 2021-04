Alex Velea dezvăluie motivul pentru care el și Antonia nu vor mai avea un copil

Antonia și Alex Velea formează de mulți ani un cuplu. În ciuda faptului că povestea lor de dragoste a fost presărată și cu momente dificile, iar cei din jur nu credeau că pot avea o relație atât de solidă, iată că astăzi se bucură de o familie minunată.

Alex Velea și Antonia au împreună doi băieți, pe Dominic și Akim, iar artista mai are o fiică, Maya, din căsătoria anterioară cu Vincenzo Castellano. De-a lungul timpului, au tot existat zvonuri conform cărora Antonia ar fi din nou însărcinată. Artistul a dezvăluit că starea de sănătate a Antoniei nu îi mai permite să mai aibă un copil și că amândoi nu își doresc să riște sau să pună copilul în pericol. „Sănătatea nu îi mai permite iubitei mele să facem al patrulea copil. Grupa de sânge nu îi mai permite treaba asta. Și cu siguranță copilul ar avea de suferit și nu vreau să se întâmple asta sau să riscăm. Și zic că avem trei copii…e ok”, a declarat Alex Velea, citat de Libertatea.

Alex Velea a vorbit cu sinceritate despre începutul relației sale cu Antonia și cum au fost afectați de speculațiile din presă și comentariile negative la adresa lor de la vremea respectivă. „Ne durea inima pentru părinții noștri că văd tot felul de articole și mama avea probleme cu tensiunea și asta mă frustra. A trecut perioada asta. Oamenii ne vedeau urât, că ne-am destrămat unul altuia familiile, că am încercat să ne construim o fericire pe necazul altora. Și le-am demonstrat că nu este deloc așa. Suntem niște oameni care și-au căutat norocul și fericirea”, a spus Alex Velea într-un interviu pentru Antena Stars.

Alex Velea are o relație extrem de apropiată și cu Maya, fiica Antoniei care locuiește în Italia, alături de tatăl său, Vincenzo Castellano. De asemenea, cei doi s-au bucurat de o reuniune emoționantă cu Maya. „Nu o văzusem de 6 luni, pentru că noi am plecat din Italia fix cu carantina. Abia așteptam să mergem și noi, dar și băieții să o vadă pe sora lor. Nu există ocazie în care să nu amintească de sora lor. Toți abia așteptam să o vedem. O consider ca pe copilul meu și mi-am dorit mult ca și ea să mă accepte ca pe un prieten mai mare.”

În ceea ce privește planurile de nuntă pe care le are alături de Antonia, Alex Velea a mărturisit că amândoi își doresc să facă pasul cel mare anul acesta. „O să se căsătorească toată lumea anul ăsta. Și noi ne dorim treaba asta. Să nu mai trăim în concubinaj. Așteptăm să vedem ce se întâmplă. Încă e o perioadă dubioasă”, a spus Alex Velea în emisiunea „Xtra Night Show” de pe Antena Stars.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

