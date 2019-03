Alex Rodriguez a înșelat-o pe Jennifer Lopez cu puțin timp înainte de anunțul logodnei?

Alex Rodriguez și Jennifer Lopez formează unul dintre cele mai apreciate cupluri de la Hollywood încă de la începutul relației lor, din 2017. După cum majoritatea dintre fanii celor doi se așteptau, Alex a cerut-o în căsătorie pe Jennifer weekend-ul trecut, în timp ce erau într-o vacanță în Bahamas.

Alex și J. Lo au făcut anunțul simultan, postând pe Instagram o fotografie cu impresionantul inel de logodnă care se zvonește că valorează aproape un milion de dolari. Atât fanii celor doi, cât și celebritățile le-au transmis mesaje de felicitări, însă totul a luat o întorsătură dramatică duminică seara, când Jose Conseco, fost jucător de baseball, a postat un mesaj pe Twitter în care îl acuză pe Alex Rodriguez că a înșelat-o pe Jennifer Lopez cu fosta lui soție.

Watching World of Dance watching J.Lo text Alex Rodriguez little does she know that he is cheating on her with my ex-wife Jessica poor girl she has no idea who he really is

— Jose Canseco (@JoseCanseco) 11 martie 2019