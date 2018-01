Alec Baldwin îl apără pe Woody Allen, în lumina acuzațiilor de hărțuire sexuală

Alec Baldwin a declarat, pe contul său de Twitter, că „Woody Allen a fost anchetat în două state și nicio acuzație nu a fost depusă la dosar. Renunțarea și respingerea să și a muncii sale, fără îndoială, au un scop. Dar este nedrept și trist pentru mine. Am lucrat cu Woody Allen de trei ori și a fost unul dintre privilegiile carierei mele.”

Alec Baldwin se referă, fără îndoială, la cei care au declarat că nu vor mai lucra cu Woody Allen din cauza acuzațiilor de hărțuire și abuz sexuale făcute de fiica sa vitregă, Dylan Farrow.

Recent, Timothee Chalamet, Greta Gerwig, Rebecca Hall, Ellen Page și mulți alții au declarat că regretă că au lucrat cu Woody Allen și că nu vor mai face asta niciodată.

Pe Twitter, Alec Baldwin a continuat: „Este posibil să susțin victimele pedofiliei și al abuzului sexual și în același timp să cred că Woody Allen este nevinovat? Cred că da. Intenția nu este să destitui sau să ignor aceste plângeri. Însă acțiunea de a acuza oamenii de aceste delicte ar trebui să fie tratată cu mai multă grijă.”

Woody Allen was investigated forensically by two states (NY and CT) and no charges were filed. The renunciation of him and his work, no doubt, has some purpose. But it’s unfair and sad to me. I worked w WA 3 times and it was one of the privileges of my career.

Is it possible to support survivors of pedophilia and sexual assault/abuse and also believe that WA is innocent?

I think so.

The intention is not to dismiss or ignore such complaints. But accusing ppl of such crimes should be treated carefully. On behalf of the victims, as well.

— ABFoundation (@ABFalecbaldwin) January 16, 2018