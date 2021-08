Adi Sînă s-a reprofilat în timpul pandemiei și a lăsat muzica pe locul doi. Cu ce se ocupă acum artistul

Pandemia i-a afectat semnificativ pe artiștii de la noi, dar și din întreaga lume, iar mulți dintre aceștia s-au reorientat spre alte domenii de activitate. Este și cazul lui Adi Sînă, liderul trupei Akcent.

Adi Sînă, împreună cu soția lui, Anca Serea, au decis să își încerce norocul în lumea frumuseții și și-au deschis un magazin online de cosmetice, artistul mărturisind că a lăsat muzica pe locul secund pentru a se dedica afacerii de familie.

„Cosmeticele îmi ocupă 80% din timp, iar muzica doar 20%. Acum ne ocupăm de firma noastră online de cosmetice. Am muncit mai mult în pandemie decât în timpuri normale într-un alt domeniu. Împreună cu Anca am deschis un brand de cosmetice şi am lucrat foarte mult la proiectul acesta. Adică m-am reprofilat. N-am renunţat la muzică, am stat mai puţin în studioul de înregistrări, am concerte în fiecare săptămână. Şi cu toate acestea lucrez în fiecare zi la partea de cosmetică, pentru că a trebuit să învăţ, să o iau de la zero. Acum ştiu totul despre vopsele de păr, creme antiîmbătrânire. M-am documentat foarte mult cu un an înainte de pandemie, am deschis magazinul acesta. Iar în pandemie ne-am extins şi am învăţat foarte multe lucruri despre zona asta. Am făcut muzică ani de zile devenind o rutină, iar acest proiect m-a făcut să studiez mult şi să învăţ lucruri noi. O să lansez şi o linie de bărbaţi toamna asta şi sper că va fi bine”, a declarat Adi Sînă pentru click.ro.

Anca Serea și Adrian Sînă formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de vedete din România. Cei doi s-au căsătorit în 2015 și au împreună patru copii: pe Noah, Ava, Moise și Leah. Prezentatoarea de la Prima TV mai are doi copii, pe David și Sarah, din mariajul cu omul de afaceri Filip Poplingher, care s-a stins din viață în 2010.

Anca Serea și Adrian Sînă au împlinit 10 ani de relație pe 14 februarie, de Valentine’s Day. Cei doi și-au declarat dragostea pe care o au unul față de celălalt prin intermediul unor mesaje speciale pe rețelele de socializare.

„De 10 ani trăim iubirea împreună. Cu orice zâmbet, știu că iubirea este aici, în brațele mele. Nu cred că este o întâmplare. Tot ce simți, mai ales când iubești, nu este niciodată o întâmplare”, a fost mesajul transmis de Adi Sână pe Instagram.

Anca Serea a răspuns și ea la mesajul publicat de soțul ei, făcându-i o declarație de dragoste specială. „În 10 ani am trăit multă iubire. A fost și este intens. Ador să aud cum cânți iubirea. De 10 ani adorm și mă trezesc cu aceeași piesă de iubire, aceeași voce”, a scris Anca Serea pentru Adrian Sînă.

Foto: Instagram

