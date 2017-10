Adevarul despre relatia dintre Hugh Hefner si Marilyn Monroe

Pe 27 septembrie fondatorul Playboy, Hugh Hefner a murit, iar el a fost inmormantat langa Marilyn Monroe, acest lucru starnind nemultumirea fanilor actritei.

Relatia dintre Hugh Hefner si Marilyn Monroe este putin mai complicata si asta pentru ca cei doi nu s-au intalnit niciodata. Cu toate acestea, ce motiv ar fi avut Hefner sa isi doreasca locul de veci de langa frumoasa actrita.

Stim deja ca fondatorul Playboy era atras de blonde, iar el se pare ca a fost indragostit de ea fara sa o cunoasca, regretand chiar ca s-a mutat in Los Angeles dupa moartea ei. „Simt o dubla legatura cu ea pentru ca ea a fost cheia lansarii Playboy. Ne-am nascut in acelasi an”, fiind legaturile mentionate de acesta in 2012. Hugh Hefner a cumparat in 1992 cripta de langa cea in care a fost inmormantata Marilyn pentru suma de 72 000 de dolari in Westwood Village Memorial Park.

„Cred in lucruri simbolice. Sa petrec eternitatea langa Marilyn este prea dulce sa las aceasta oportunitate sa treaca” declara mogulul in 2009.

Cel mai important lucru este faptul ca cei doi nu s-au intalnit niciodata, ci, conform spuselor lui Hefner, cei doi doar au vorbit o data la telefon. Marilyn a fost intr-adevar cheia lansarii revistei Playboy, insa fanii acesteia sunt nemultumiti ca fondatorul Playboy este inmormantat langa ea, deoarece acesta nu i-ar fi cerut acordul actritei pentru a folosi imaginile.

In cazul in care nu stiai deja, Marilyn a fost prima fata de pe coperta Playboy – ea a primit titlul de „Sweetheart of the Month”, cunoscut acum drept „Playmate of the Month”, insa pictorialul nu a fost realizat de revista, ci Hugh Hefner a cumparat fotografiile nud de la o companie care facea calendare pentru suma de 500 de dolari, fotograful fiind facut de Tom Kelly. Marilyn a primit pentru aceasta sedinta foto doar 50 de dolari si, desi revista a vandut milioane de exemplare, ea nu a mai primit alti bani.

It all began with Marilyn @playboy #RIPHef A post shared by Marilyn Monroe (@marilynmonroe) on Sep 28, 2017 at 2:33pm PDT

In plus, fotografiile au creat initial o multime de probleme pentru actrita, aceasta fiind nevoita sa dea un interviu in care isi cere scuze, spunand ca au fost facute intr-o perioada in care avea nevoie de bani. Cu toate acestea, Marilyn a recunoscut in cartea „Marilyn: Her Life in Her Own Words”, scrisa de George Barris, ca desi nu a primit nici macar o scrisoare de multumire din partea Playboy, fanii au fost foarte fericiti cand aceasta a recunoscut ca sunt fotografiile ei, acest lucru ajuntandu-i cariera.

Practic, intre Hugh Hefner si Marilyn Monroe nu a existat o relatie. Singurul lucru pe care l-au avut cei doi impreuna a fost cariera, insa fara ca Marilyn sa isi dea vreodata acordul pentru folosirea acelor fotografii. Acest lucru a starnit un val de nemultumire printre fanii actritei, Hugh reusind prin cumpararea acelui loc de veci sa fie aproape de o persoana careia nu i-a cerut acordul pentru a-i folosi imaginea, punandu-i astfel cariera in pericol. Practic, acesta s-a folosit de puterea sa pentru a-si satisface inca o data obsesia, desi poate nu ar fi meritat deloc acel loc.

Foto: Instagram