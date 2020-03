Adevărul despre întoarcerea lui Meghan Markle la cariera de actriță

Una dintre întrebările care se află pe buzele tuturor este dacă o vom mai vedea pe Meghan Markle jucând într-un serial sau chiar film.

Ei bine, cu toate că acum câteva luni existau câteva informații în acest sens, mai cu seamă după ce Prințul Harry a vorbit cu CEO-ul Disney în luna iulie 2019 la premiera filmului The Lion King pentru a obține un rol pentru Meghan Markle, acum o sursă a dezvăluit că Meghan nu intenționează acest lucru. „Meghan nu are niciun interes să mai joace din nou”, a declarat un fost prieten al lui Meghan pentru New York Post.

„Nu va fi o eroină într-un film Marvel sau o prințesă Disney. Acest lucru nu corespunde planurilor lor, este o conversație care nu a avut loc”, a mai adăugat sursa.

În plus, redactorul-șef adjunct al Royal Central, Brittani Barger, a făcut mai multe declarații despre acest subiect pentru Daily Star Online. „Este doar un zvon că Meghan va juca într-un film Disney, nu o văd jucând în acest moment, mai ales un rol principal. Dacă va face asta, va fi extrem de greu să separe viața ei de film și nu cred că va face acest lucru. Poate că mai târziu se va întoarce la actorie, dar va fi dificil să se găsească un rol pentru ea datorită statutului pe care îl are, dar cine știe!”

Recent, Meghan Markle a găzduit ultimul său eveniment regal la Palatul Buckingham, fiind vorba de o întâlnire cu studenții de la Association of Commonwealth Universities (ACU), un program care promovează accesul universal la o educație superioară . Pe lângă asta, Ducii de Sussex plănuiesc prima călătorie în Marea Britanie, împreună cu fiul lor Archie, în vârstă de 10 luni, de când au decis să se mute în Canada.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

