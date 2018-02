Adevăratul star de la întâlnirea nominalizaților la Oscar a fost cu totul și cu totul neașteptat

Evenimentul din acest an a avut loc la Hotelul Beverly Hilton și a reunit aproape toți nominalizații la Premiile Oscar 2018, așa cum se poate observa și în tradiționala fotografie anuală.

Meryl Streep, Margot Robbie, Steven Spielberg, Saoirse Ronan, Sam Rockwell, Gary Oldman se numără printre celebritățile prezente însă, într-un mod surprinzător, niciuna dintre ele nu a fost în centrul atenției.. nu așa de mult precum regizoarea Agnes Varda.

Agnes Varda, regizoarea filmului Faces Places, nu a putut participa la eveniment, însă JR, co-regizorul peliculei, s-a ocupat ca lipsa acesteia să nu fie simțită.

El a venit la eveniment cu două siluete din carton, cu imaginea în mărime naturală a regizoarei, pe care le-a adus atât pe covorul roșu, cât și pe scenă pentru tradiționala poză de grup.

Iar toți cei prezenți au apreciat ideea regizorului, s-au amuzat copios și și-au făcut fotografii cu cele două siluete din carton.

Și nu a trecut mut timp până când au apărut și imagini pe rețelele de socializare, și recunoaștem că sunt foarte amuzante!

…Agnes Varda just made it to California ✨ pic.twitter.com/uEFrGStLnK

Two cardboard standees of Agnes Varda are guarding my laptop #OscarsLunch pic.twitter.com/0jsa9f9gHX

— Rebecca Keegan (@ThatRebecca) February 5, 2018