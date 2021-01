Adevăratul motiv pentru care Melania Trump a purtat celebra jachetă cu mesaj care a născut controverse

Celebra jachetă cu mesaj purtată de Melania Trump într-o vizită la unul dintre centrele unde era ținuți copiii migranților a născut un scandal uriaș, iar o nouă înregistrare făcută publică de fosta prietenă a acesteia, Stephanie Winston Wolkoff, arată că fix asta își dorea fosta Primă Doamnă.

Winston Wolkoff a dat publicității până acum mai multe înregistrări constând în conversații pe care aceasta le-a avut cu Melania Trump, ca parte din promovarea cărții pe care a scris-o despre relația lor, „Melania & Me: The Rise and Fall Of My Friendship With The First Lady”, iar de data aceasta a acordat un interviu și a dat o înregistrare, în exclusivitate, publicației Hollywood Life, privind episodul controversat din 2018 care a avut în centru celebra jachetă cu mesaj purtată de Melania.

Întreaga lume a reacționat atunci, de la celebrități până la crainici de știri și public, când Melania Trump a vizitat copiii separați de familiile lor purtând acea jachetă cu mesaj pe care era imprimat textul „I Really Dont Care, Do U?”, iar gestul acesteia a fost grav taxat de social media, victimă a scandalului căzând și stilistul Hervé Pierre, care lucra pro bono pentru Melania și care a negat că ar fi fost implicat în această decizie.

Chiar și Melania i-a mărturisit prieteni sale, în acea înregistrare, că Hervé Pierre nu avea nici o vină, deși nu l-a scutit de atacuri spunând acest lucru public la acea vreme. „Am vorbit despre asta, el nu a avut nici o legătură cu acea jachetă.„, spune aceasta. Iar când Winston Wolkoff îi spune Melaniei Trump că acesta a fost foarte afectat, aceasta răspunde: „Da, dar e de așteptat… pentru că știi că el mă ajuta, dar nu era ca și cum m-ar fi îmbrăcat tot timpul… am avut singură ideea, el nu e tot timpul acolo și nu e singurul om cu care mă sfătuiesc.”

Când Stephanie Winston Wolkoff o întreabă pe fosta Primă Doamnă de ce a cumpărat celebra jachetă cu mesaj, aceasta răspunde: „Îi înnebunesc pe liberali, asta e sigur. Asta, știi, e cum face toată lumea, toți zic: ‘Oh, doamne, acesta este cel mai rău lucru. Cel mai rău. Sunt nebuni’.”.

Winston Wolkoff a mai declarat în interviul pentru Hollywood Life că Melania Trump nu și-a dorit altceva decât atenție atunci când a decis să poarte acea jachetă cu mesaj. „Melania a purtat jacheta pentru că credea că, dacă nu ar fi purtat-o, ar fi apărut la știri doar două minute. Pe Melania o interesează doar atenția pe care o primește, nu și cum o primește, și asta trebuie să înțeleagă oamenii, asta este ceea ce am ajuns și eu să înțeleg.”

Foto: arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro