Adevăratul motiv pentru care Anna Wintour s-a despărțit de Shelby Bryan, partenerul ei din ultimii 20 de ani

Anna Wintour s-a despărțit de partenerul său, Shelby Bryan, alături de care a avut o relație timp de 20 de ani, raportează presa internațională. Mai mult decât atât, se pare că Anna Wintour ar avea deja o nouă relație cu un cunoscut actor britanic.

Bărbatul alături de care Anna Wintour ar fi din nou fericită din punct de vedere amoros este celebrul actor britanic Bill Nighy, cunoscut pentru roluri din filme precum Love Actually, Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest, Notes on a Scandal și seria Underworld.

Jerry Oppenheimer, autorul biografiei Anna Wintour, FRONT ROW: The Cool Life and Hot Times of Vogue’s Editor In Chief, a făcut mai multe dezvăluiri despre viața amoroasă a celebrei Anna Wintour în cadrul unui editorial pentru Daily Mail. El a discutat cu mai multe surse apropiate de Anna Wintour pentru a afla mai multe detalii despre ce a determinat-o pe aceasta să pună capăt relației de 20 de ani cu Shelby Bryan.

„‘Pentru că, din nou, s-a plictisit’, mi-a spus o sursă apropiată ei”, scrie Jerry Oppenheimer în articol, precizând că sursa i-am mai declarat că „Din câte știu, Anna l-a părăsit pe Shelby, așa cum l-a părăsit și pe David – pentru că pur și simplu s-a plictisit de relații, nu contează cât de intime, așa cum se plictisește și de lungimea fustelor, de fotografii care au ajutat-o sau de asistenții care nu s-au comportant destul ca niște sclavi”.

Tot Oppenheimer a mai discutat și cu alte prietene apropiate ale celebrei Anna Wintour care au mai spus că „Nu este o surpriză faptul că Anna l-a părăsit. Se plicisește destul de repede de oameni și cred că de asta a terminat relația cu Shelby. Însă există întotdeauna două părți ale unei povești de dragoste și în relația cu Anna a devenit evident pentru Shelby că este dificil să îi suporte ambiția, ea fiind o femeie a cărei viață se învârte în jurul Vogue și în lumea modei pe care o domină cu o mână de fier îmbrăcată într-o mănușă de catifea.”

Sursa a mai continuat: „De fapt, Anna și Shelby nu au mai fost împreună de mulți ani, însă au dorit să păstreze despărțirea cât mai privată pentru ca fiecare să meargă pe direcția lui. Anna s-a plictisit și cariera ei întodeauna a avut prioritate în fața a orice altceva”.

Potrivit publicației Page Six, Anna Wintour s-ar fi despărțit de partenerul său, afaceristul milionar Shelby Bryan, după ce aceștia au avut o relație timp de 20 de ani. Aceeași publicație, dar și altele, au mai raportat în trecut că faimoasa editoare a revistei Vogue USA și directoare artistică Conde Nast Anna Wintour s-ar fi despărțit de Bryan. Cei doi nu au mai fost văzuți împreună de multă vreme, fapt care a alimentat zvonurile privind o separare iminentă.

Citând surse anonime din apropierea cuplului, Page Six afirmă că nu este clar încă motivul pentru care Anna Wintour s-ar fi despărțit de Bryan, însă zvonurile, citate de aceeași publicație, susțin că acesta s-ar fi împăcat cu fosta sa soție, Katherine Bryan, al cărei soț, bancherul Damon Mezzacappa, a decedat în 2015. Tot pe surse publicația ar fi aflat, însă, că aceasta nu s-ar fi împăcat cu Bryan, care a renunțat la mariaj în 1999, atunci când a început o relație cu Anna Wintour. „Katherine și Shelby au copii împreună și sunt prieteni, asta e tot”. Iar faptul că Shelby Bryan s-a mutat înapoi în Texasul natal nu a făcut altceva decât să alimenteze confuzia.

Un zvon că Anna Wintour s-ar fi despărțit de iubitul ei a mai circulat în 2013, dar nu s-a dovedit întemeiat. La vremea aceea, au fost raportate tensiuni în relație după ce s-a aflat că Shelby Bryan datora fiscului peste 1 milion de dolari în taxe.

Wintour a mai avut o relație de lungă durată cu fostul său soț, David Shaffer, cu care a avut doi copii, Bee și Charles.

Foto: Profimedia

