Adelina Pestrițu a participat la Gala E! People’s Choice Awards alături de vedetele de la Hollywood

Adelina Pestrițu a câștigat premiul E! People’s Choice pentru „Best Romanian Pop Culture Influencer of 2019”, iar ea a participat alături de multe alte vedete de la Hollywood la gala care a avut loc în Los Angeles. La gală au mai participat și cele două finaliste votate de public, Maria Zvîncă și Irina Deaconescu.

“Gala E! People’s Choice Awards a fost cea mai tare experiență pe care am trăit-o vreodată. Ziua de ieri mi-a generat emoții pe care nu credeam că le pot simți vreodată și nu știam că le am în interiorul meu. Vibe-ul de pe Covorul Roșu m-a făcut să mă nasc a doua oară. Nu mi-am imaginat niciodată că pot avea parte de asemenea aprecieri la nivel internațional”, a declarat Adelina Pestrițu.

Adelina nu a fost singură în această călătorie, ci alături de soțul ei, Virgil Șteblea. Ea a spus pe blogul său care este motivul pentru care fiica lor nu i-a însoțit în acest moment important. „Virgil mă însoțește în această deplasare și este la fel de stresat ca și mine. Și el a trecut prin aceeași nebunie cu ținuta, bagaje, întârzieri, la care se mai adăuga și un dor nebun de micuța noastră pe care am lăsat-o cu bunicii. Nu ne-am dorit să o supunem unui drum atât de lung și agitației de acolo. Un copil de 1 an și 3 luni are nevoie de o altfel de îngrijire.”

Ea a avut ocazia să se întâlnească cu unele dintre cele mai apreciate vedete de la Hollywood, printre care Kim Kardashian, Kris Jenner, Pink, Drake, Jennifer Aniston, Adam Sandler, Jeremy Scott, Jimmy Fallon și Gwen Stefani. Și cum tot vorbeam de Kim Kardashian, ea s-a și fotografiat alături de ea și a împărtășit acest lucru cu urmăritorii săi de pe Instagram.

Pe lângă Kim Kardashian, Adelina s-a mai fotografiat și alături de Pink.



Adelina a recunoscut faptul că a avut destul de multe emoții, în special cu doar câteva zile înainte de a pleca în America. „Sunt copleșită de emoții, iar ultima săptămână a fost una de foc în care nu am avut timp nici să dorm, nici să mănânc, poate datorită acestui fapt am și slăbit 3 kilograme, dar mi-am zis că această mare provocare nu a venit în viața mea pentru a mă face să mă odihnesc, ba dimpotrivă, mă motivează să muncesc și mai mult și să mă străduiesc să mențin acest titlu onorant pentru mulți ani de acum încolo”, a declarat Adelina Pestrițu pe blogul său.

Înainte de a merge la gală, Adelina și soțul său au mers la Consulatul General al României din Los Angeles pentru a vota. “Suntem aici pentru că voturile pot schimba lumea în bine”, a scris Adelina pe Instagram.

Pe lângă asta, ea și-a ales cu mare atenție ținuta și a vrut ca fiecare detaliu să fie pus la punct, iar la rochia ei au muncit 15 persoane timp de 6 zile, după cum și ea a afirmat acest lucru pe blogul personal. „Nu știu dacă vă imaginați ce se poate întâmpla în mintea unui om din momentul în care află că va defila pe același Covor Roșu cu vedete recunoscute la nivel mondial, va sta la masă lângă ele și va primi un premiu care este identic cu cel din mâna lor. Pentru mine înseamnă enorm această realizare. Poate că nu aș putea niciodată să explic în cuvinte bucuria cu care am primit acest succes în viața mea. Pentru ținuta mea s-au făcut 4 schițe de către designerii de la MMarquise, dintre care am ales 2, ca mai apoi să rămână să ne focusăm atenția pe modelul celei care este The One. 15 oameni au fost puși la dispoziție pentru a croi manual bijuteria, care au lucrat inclusiv noaptea.”

Adelina a dezvăluit și care a fost cea mai mare provocare în ceea ce privește bagajul pe care a trebuit să și-l pregătească. „Ceea ce a reprezentat un stres major a fost transportarea rochiei în America. Este atât de grea și are detalii prețioase, care nu permit împachetarea ei, iar în avion pe umeraș nu ne era permis să o introducem. Astfel am luat o geantă mare special pentru ea.”

„Nici nu am cum să vă descriu în cuvinte. Este incredibil. Este un vibe minunat aici, nici nu pot să vă explic în cuvinte ce înseamnă aceste premii și cât de bine sunt organizate. Este o nebunie și toți sunt foarte bine organizați, atenți, responsabili. Am avut parte de o experiență extraordinară, nu mă așteptam să trăiesc asta vreodată în viață”, a mai spus Adelina pe Instagram, după terminarea galei.

Cu toate că Adelina și-a ridicat premiul, ea a dezvăluit motivul pentru care nu îl va aduce cu ea în România. „Premiul nu îl am fizic pentru că o să-l primesc în două săptămâni acasă. Sincer, era foarte greu. Probabil că ar fi cântărit ceva la bagaje.”

Adelina Pestrițu a vorbit în exclusivitate pentru ELLE România despre presiunea din social media și cum reușește să facă față comentariilor negative. „Ar fi exagerat din partea mea să pretind oamenilor să mă iubească. Indiferent că eu consider că fac lucrurile așa cum trebuie, ca la carte, oamenii evident că au păreri împărțite. Am învățat odată cu timpul să trec peste toate aceste critici și peste acest feedback nu neapărat pozitiv.”

Foto: Instagram, E! Entertainment

