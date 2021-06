Adelina Chivu, dezvăluiri despre relația cu soțul ei, Cristi Chivu: „Lui îi povestesc toate prostiile”

Adelina și Cristi Chivu formează de 14 ani un cuplu și sunt căsătoriți de 13 ani. Au împreună două fete, pe Natalia și Anastasia. Locuiesc de mulți ani în Milano, însă au revenit în România pentru scurtă vreme, după ce în ultimii doi ani nu au mai ajuns în țară.

Într-un interviu pentru okmagazine.ro, Adelina Chivu a vorbit despre creșterea fetelor ei, în special despre cum reușește să le ferească de provocările întâmpinate pe social media. Aceasta a mărturisit că are acces la conturile celor două. „Cea mică, de exemplu, nici nu ştie unde îşi lasă telefonul şi ei îi place să facă orice altceva. Cea mare, în schimb, e disperată să stea pe telefon. Deci cu ea am avut mult de muncă pe tema asta. Am stat mult de vorbă. Pentru că trebuie să înţeleagă şi riscurile şi ce se poate întâmpla pe viitor dacă postezi ceva nepotrivit.”

Adelina Chivu a povestit și despre viața de familie, dar și cum se descurcă ea și Cristi Chivu în rolul de părinți. „Eu le cam fac toate mofturile. El îmi spune că nu e ok să le iau de toate, dar nu mă pot abţine. Pe de altă parte, el lipsind mai mult de acasă, nu prea are cum să fie prea sever cu ele. Deci cumva, eu sunt şi cea mai bună şi cea mai severă ca părinte. Dar în linii mari, el e mai sever legat de a nu le oferi absolut tot ce cer, ca să nu fie răsfăţate, deşi îşi calcă pe suflet des. Iar eu sunt mai severă legat de principii de viaţă, să se transforme în două femei cu principii, educate, acolo sunt eu poliţistul.”

Foarte mulți sunt dornici să afle secretul relației lor, iar Adelina Chivu a dezvăluit că prietenia a jucat un rol important în cazul lor, însă cei doi au și o comunicare deschisă și discută pe orice subiect. „Eu lui îi povestesc toate prostiile, nici n-are chef uneori să le asculte, vorbesc cu el mai mult decât vorbesc cu prietenele mele. El la fel îmi povesteşte mie tot – sunt expertă în tehnici de joc, ştiu toate accidentările de la stadion. Lucruri pe care le-ar vorbi cu un prieten de-al lui eu le ştiu pentru că le vorbeşte cu mine. La început nu era el foarte comunicativ, dar aici pot să-mi asum acest lucru, că l-am făcut să fie foarte comunicativ cu mine. În rest, cu alţii, nu am reuşit să-l fac să fie aşa, dar cu mine este şi asta e bine.”

Adelina Chivu a dezvăluit și care este regula pe care ea și soțul ei, Cristi Chivu, o respectă în ceea ce privește aniversările lor. „Noi în fiecare an avem o vacanţă singuri, doar noi doi. Anul trecut, evident nu am reuşit cu pandemia. Am plecat trei săptămâni în Puglia cu fetele şi s-a nimerit să fim acolo de aniversare. Dar de obicei o aniversăm noi doi singuri sau cu prietenii printr-o vacanţă în care mergem fără copii. Ne-am ţinut an de an de regula asta şi mă bucur foarte tare că abia aşteptăm amândoi perioada aia”, a declarat Adelina Chivu pentru okmagazine.ro.

Foto: Instagram Adelina Chivu

