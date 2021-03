Adela Popescu vorbește despre momentele grele prin care a trecut la începutul pandemiei

Adela Popescu a scris un mesaj pe rețelele de socializare prin care își aduce aminte de momentele dificile pe care le-a trăit în urmă cu un an, atunci când s-a declanșat pandemia de coronavirus la noi în țară.

La vremea respectivă, Adela Popescu a rămas acasă cu cei doi copii, Alexandru și Andrei, în timp ce soțul ei, Radu Vâlcan, se afla în Republica Dominicană pentru a filma sezonul șase al reality show-ului „Insula Iubirii” de la Antena 1. Vedeta a povestit că atât ea, cât și băieții și mama ei nu se simțeau bine. „Acum un an, pe vremea asta, totul era cu susul în jos. Radu plecase la filmări și eu rămăsesem acasă cu cei mici. Alexandru avea febră, mami pneumonie, Andrei laringită, iar eu tușeam de simțeam că mor și îmi pierdusem complet vocea. Tocmai începuse demența Covid în România. Se închiseseră grădinițele, aveai voie pe stradă doar cu declarații, iar eu trăiam o stare de anxietate nouă.”

Adela Popescu a relatat și o experiență în urma căreia a izbucnit în plâns într-un supermarket. „Totul a culminat cu o criză de plâns într-un supermarket. Noroc că aveam căciulă, ochelari, mască și mănuși. Dar nu e ca și cum cineva avea curajul să se apropie de mine. Sau de altcineva, în general… Fratele meu îmi aducea provizii peste gard, iar eu îi dădeam la schimb măști chirurgicale. Soțul, un tip prevăzător, făcuse stoc. La fel de mare ca cel de făină, conserve, fasole, hârtie igienică, etc. Ce psihoză!”

Dincolo de faptul că anul 2020 s-a dovedit a fi unul plin de încercări pentru fiecare dintre noi, Adela Popescu a ținut să vorbească și despre perioada frumoasă pe care o trăiește în prezent, fiind însărcinată pentru a treia oară. „Nu aș fi bănuit că anul ce a debutat atât de straniu îmi va aduce ce mi-a adus: o nouă viață – bebelușul ce stă cuminte la căldurică în pântecele mele și mutarea în căsuța cea nouă.”

Vedeta și-a continuat mesajul transmițând faptul că ar trebui să ne bucurăm de fiecare clipă și să apreciem că persoanele dragi nouă sunt bine. „Iată că a trecut un an în care am crezut că le vom păți pe toate. Anul care mi-a demonstrat că „pățitul” nu are legătură cu vreo pandemie globală, ci cu… orice moment. Un moment care poate să vină oricând. Așadar… știu că sună clișeistic, dar haideți să ne bucurăm de fiecare clipă în care putem închide ochii și exclama: „bine că sunt bine toți ai mei!”, a fost mesajul scris Adela Popescu pe Instagram.

La începutul lunii ianuarie, Adela Popescu a surprins pe toată lumea cu anunțul că este însărcinată cu al treilea copil. Adela a decis să se retragă din emisiunea „Vorbește Lumea” de la PRO TV, dată fiind situația generată de pandemie, iar locul ei a fost preluat de către cântăreața Lora. În luna februarie, vedeta a dezvăluit că ea și Radu Vâlcan vor avea tot un băiețel.

