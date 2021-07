Adela Popescu și Radu Vâlcan, primele declarații după ce au devenit părinți pentru a treia oară

Adela Popescu și Radu Vâlcan au devenit în acest weekend părinți pentru a treia oară. Pe data de 11 iulie, la ora 9:40 dimineața, s-a născut cel de-al treilea băiat al lor, pe cale naturală, primind nota 10 și având 3.620 kg și 51 de cm.

Adela Popescu și Radu Vâlcan trăiesc unele dintre cele mai frumoase momente și sunt pregătiți de această nouă etapă din viața lor. „Sunt cu adevărat fericită. Pe deplin. Obosită, dar fericită. Suntem bine amândoi, sănătoși și liniștiți unul cu celălalt. Sincer, cred că-l pup puțin cam mult, mai precis non-stop, dar eu zic că am voie acum, că suntem la început de drum”, a declarat Adela Popescu, fericită și pregătită să fie mamă de trei băieți.

Soțul Adelei Popescu, Radu Vâlcan, nu a putut fi alături de ea nici pe perioada travaliului, nici imediat după naștere, având în vedere restricțiile impuse de pandemie. Însă, noile reguli au permis o vizită de 20 de minute într-un interval precis. După cum a povestit și Adela pe contul ei de Instagram, această vizită se poate face în intervalul 16:00 – 18:00 pe baza unui test PCR negativ sau a dovezii de vaccinare anti-COVID.

Radu Vâlcan a făcut și el mărturisiri sincere cu privire la emoțiile pe care le-a simțit în ziua în care a devenit tată pentru a treia oară. Actorul și prezentatorul TV a relatat experiențele inedite prin care a trecut pe parcursul acelei zile. „Când am plecat, dis de dimineață, către maternitate copiii dormeau. Mama mea a rămas cu ei. Îi pregătiserăm în toată această perioadă, știau că s-ar putea, într-una dintre zile, să nu ne găsească atunci când se vor trezi, pentru că frățiorul vrea să-i cunoască. Sau, dacă va dori să o facă în timpul zilei, vor afla când se vor întoarce de la grădiniță. Ca și în cazul lor, contracțiile puternice au început pentru Adela în timpul nopții. A fost haios că am plecat cu avariile aprinse, am și trecut pe roșu, chiar dacă la ora aceea erau doar câteva mașini în trafic, dar speram să mă oprească Poliția și să le spun că naște soția, iar ei să mă lase să trec zâmbind, așa, ca-n filme. Ei bine, niciun domn agent nu am întâlnit. Altfel, nu am putut fi lângă ea înainte și imediat după naștere pentru că nu permite protocolul maternității, dar regulile ne-au permis o vizită de 20 de minute. Emoții, fericire, împlinire. Atât”, a spus Radu Vâlcan.

La scurt timp după ce Adela Popescu a anunțat pe rețelele de socializare că a devenit mamă pentru a treia oară, ea a vorbit în cadrul unor Instastories despre naștere, mărturisind că travaliul, care a durat patru ore, a fost unul greu. „Salutare, dragii mei. Vă pup. Am născut. Acum sunt bine, sunt în salon, cu bebelușul lângă mine. S-a întâmplat mai de dimineață, dar n-am avut putere să fac nimic, nici poze, nici stories. A fost un travaliu greu, dar bebelușul e bine, eu sunt bine, slavă Domnului”, a spus vedeta pe Instagram.

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de vedete din showbiz-ul autohton. Cei doi s-au căsătorit în anul 2015 și mai au împreună doi băieți, pe Alexandru și Andrei.

Foto: Arhiva Revistei ELLE, PR

