Adela Popescu și Radu Vâlcan, prima vacanță alături de cei trei copii

Adela Popescu și soțul ei, Radu Vâlcan, au plecat în prima vacanță alături de cei trei copii ai lor și au ales ca destinație litoralul românesc.

Adela Popescu și-a încântat fanii cu mai multe imagini și clipuri din timpul vacanței pe litoral, prezentatoarea TV alegând un hotel de lux cu numeroase spații amenajate pentru cei mici.

„Ne-am făcut curaj, că nu se mai putea, și am pornit spre mare. Am folosit drept pretext aniversarea de o lună a lui Adrian și utilitatea dovedită a aerosolilor.

De fapt, un rol important în decizie a jucat logica mea care spune că, atâta timp cât bebelușul e alăptat exclusiv, nu se poate întâmpla nimic în plus față de ce s-ar putea întâmpla și acasă, plus dorul cât casa de mare de… mare.

Soțul a zis că are sens, așa că a fost de acord.

Drept mulțumire, i-am dat un vin sec pe malul mării. Pare încântat, cred că ne mai aduce”, le-a povestit Adela Popescu care o urmăresc pe Instagram.

Cel de-al treilea fiu al Adelei Popescu a venit pe lume pe 11 iulie, iar vedeta TV care co-prezintă emisiunea „Vorbește Lumea” a povestit în detaliu, pe conturile sale de pe rețelele de socializare, experiența nașterii, care s-a dovedit a fi traumatizantă de data aceasta, dar și cum s-a descurcat în primele zile ca mamă a trei băieți. Cei trei copii sunt sănătoși, a mărturisit Adela Popescu, însă mezinul, a spus aceasta, nu doarme prea mult noaptea, ceea ce face lucrurile mai dificile.

De asemenea, cel de-al treilea fiu al Adelei Popescu și al lui Radu Vâlcan s-a adaptat mai greu la alăptare, dincolo de somnul în reprize foarte scurte. „Bebelușul mănâncă, ia în greutate, ăsta este un lucru foarte bun, m-am chinuit și de data asta puțin cu alăptatul, chiar dacă aveam impresia că știu tot ce trebuie să știu. Bebelușii sunt diferiți, pentru ei să sugă e ceva nou și trebuie învățați, dar acum e totul bine.”

Singura problemă pe care i-o pune cel de-al treilea fiu al Adelei Popescu vedetei TV este aceea că nu doarme „legat” mai multe ore pe noapte, dar aceasta a mărturisit și că lucrează la soluții pentru asta, și că își păstrează tonusul și optimismul, deși este foarte obosită. „Ce vreau să spun este că mă așteptam să-mi fie mult mai greu, nu că nu ar fi, privarea de somn te consumă foarte tare, dar ca energie vitală sunt veselă, sunt bine, îl miros, mă bucur mai mult de el, e o chestie superconștientă. Acum mă îngrijorez mai puțin și mă bucur mai mult de bebelușeală”.

Deosebit de onestă când vine vorba de a vorbi despre maternitate, vedeta nu spusese, încă, până acum, ce nume poartă fiul ei. Fanii au pariat deja pe diverse nume, știind că aceasta și-a dorit ca toți băieții ei să poarte nume care încep cu litera A. În cele din urmă, nu au mai fost nevoiți să ghicească, pentru că ea însăși a dezvăluit totul, într-un InstaStory în care purta un colier cu un pandantiv în forma literei A. „A de la Alexandru, Andrei și Adrian ❤„. Așadar, numele celui de-al treilea fiu al Adelei Popescu este Adrian.

