Adela Popescu și Radu Vâlcan, în vacanță alături de copiii lor. Ce destinație au ales

Adela Popescu și Radu Vâlcan au plecat într-o nouă vacanță. Cei doi nu sunt singuri, ci alături de copiii lor, Alexandru și Andrei.

Adela Popescu, care este în luna a șasea de sarcină, le-a vorbit urmăritorilor săi de pe Instagram despre locația pe care a ales-o pentru vacanță. Ei bine, vedeta, Radu Vâlcan și cei doi copii ai lor au plecat de această dată într-o destinație însorită, și anume în Egipt. „Și am ajuns în Egipt. Acum suntem în Hurghada, acum câțiva ani am fost în Sharm El Sheikh, dar aici ne place mai mult pentru că este nisipul mai bun, plaja mai lată, intrarea mai lină. Acolo sunt multe pietre, intrarea e mai grea, pe un ponton”, le-a spus Adela Popescu fanilor.

Atât Adela Popescu, cât și Radu Vâlcan, au împărtășit imagini din vacanța lor de familie pe rețelele de socializare, dar și cum se bucură de câteva zile de relaxare alături de cei doi copii. „Salutări din vacanță”, a scris vedeta pe Instagram, alături de o fotografie cu soțul ei.

„Am culcat doi copii, pe al treilea l-am luat la un ceai… pe terasă”, a mărturisit Radu Vâlcan.

Adela Popescu și Radu Vâlcan se pregătesc să devină părinți pentru a treia oară. Vedeta a anunțat că ea și Radu Vâlcan vor avea un băiețel, cei doi mai avându-i împreună pe Alexandru și Andrei.

Adela Popescu a dezvăluit că va naște la mijlocul lunii iulie și că își dorește să nască natural. „Sper să nasc natural și a treia oară. Pe 13-16 iulie este termenul. Am descoperit beneficiile nașterii naturale. Sper să fie ok. La Alexandru am avut travaliu de 10 ore, la Andrei am născut pe viu, nu au mai avut timp să-mi facă epidurala, am stat 5 ore în travaliu atunci. Practic, durerile sunt același și la nașterea naturală și la cezariană. La nașterea naturală e travaliu dureros, la cezariană te doare după operație”, a declarat Adela Popescu în emisiunea „La Măruță”, de la PRO TV.

Radu Vâlcan a vorbit despre reacția surprinzătoare pe care a avut-o în momentul în care a aflat sexul bebelușului. „Vestea am aflat-o prin telefon. Sosise rezultatul testelor genetice care implicit anunța și sexul copilului. Stăteam la un pahar cu vin împreună cu Adela în bucătărie și îmi amintesc doar că am exclamat: „Nu pot să cred că o să avem patru copii.” Dacă ne dorim fată, vom avea minim 4″, a declarat acesta pentru Antena 1.

