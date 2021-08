Adela Popescu, primele declarații despre plecarea lui Cove de la Vorbește Lumea: „Viața merge mai departe”

Adela Popescu a revenit din data de 30 august ca moderatoare a emisiunii „Vorbește Lumea”, la nici două luni de când a devenit mamă pentru a treia oară.

Pe lângă această surpriză, Cove a surprins pe toată lumea cu anunțul că începând de luni, 30 august, nu va mai face parte din echipa PRO TV. Acesta a ținut să transmită faptul că în continuare fanii îl pot vedea la Teatrul Ion Creangă, dar și pe rețelele de socializare, acolo unde îi va ține la curent pe aceștia cu privire la următoarele proiecte în care se va implica. „Bunii mei, vorbește lumea că schimbările fac parte din viata noastră si sunt bune, atunci când vin la momentul potrivit. Același lucru vi-l pot spune și eu, astăzi, când vă anunț că începând de luni, nu voi mai face parte din echipa PRO TV și, totodată, a emisiunii Vorbește Lumea. A fost o perioadă frumoasă, în care am avut parte de multe provocări și am cunoscut mulți oameni, cărora le mulțumesc și le urez succes pe mai departe. Cât despre mine, vă astept în continuare la Teatrul Ion Creangă, dar și pe rețelele sociale, unde vă voi ține la curent cu toate viitoarele mele proiecte!”, a transmis Cove în urmă cu câteva zile.

Adela Popescu a născut pe 11 iulie 2021 un băiețel, pe care îl cheamă Adrian. Vedeta TV și partenerul ei, Radu Vâlcan, au devenit părinți pentru a treia oară. În cadrul primei ediții din această toamnă, Adela Popescu a vorbit despre revenirea în platoul emisiunii „Vorbește Lumea. „Nu-mi imaginam că ziua asta o să vină atât de repede, dar iată-mă aici servindu-mi cafeaua alături de voi și de colegii mei dragi. Îmi amintesc ca ieri de ultima emisie din ianuarie, atunci am hotărât să mă retrag, a fost o perioadă minunată, am stat alături de copii.”

Adela Popescu a ținut să precizeze faptul că are parte de ajutor în creșterea băiețelului ei, Adrian, cât timp ea este la emisiune. „Știu că pare un gest inconștient întoarcerea mea atât de devreme aici, trebuie să știți că am un soț care mă iubește foarte mult, o mamaie care a fost alături de noi de când am născut primul bebeluș”, a adăugat vedeta.

De asemenea, Adela Popescu a făcut și primele declarații cu privire la plecarea lui Cove de la „Vorbește Lumea.” „Știu că vă surprinde lipsa scumpițelului meu Cove, este absolut normal. Toți îl iubim, îl prețuim și îi vom duce lipsa. Te iubim, Cove. Dar viața merge mai departe, iar prieteniile adevărate nu se destramă, tu știi ce spun.”

Și cum schimbările nu se opresc aici, Adela Popescu prezintă de acum încolo emisiunea „Vorbește Lumea” alături de Andrei Lăcătuş, cunoscut drept Shurubel, şi Bogdan Ciudoiu, care au experiență în radio.

Foto: Instagram

