Adela Popescu, PRIMELE declarații despre numele celui de-al treilea băiat

Adela Popescu și soțul ei, Radu Vâlcan, se pregătesc să devină părinți pentru a treia oară. Cei doi mai au împreună doi băieți, pe Alexandru și Andrei. Deși încă mai au timp să se gândească la numele pe care îl va purta băiețelul lor, Adela Popescu și Radu Vâlcan deja au câteva variante în minte.

Adela Popescu a dezvăluit în emisiunea „Vorbește lumea” de pe PRO TV variantele pe care ea și Radu Vâlcan le iau în considerare în ceea ce privește numele viitorului lor băiețel, sugestiile venind chiar din partea telespectatorilor. „În finală au intrat trei nume sugerate de telespectatori. Ele și-au găsit locul după ce am fost de acord și eu, și soțul. Trebuie să fie și el de acord, cu numele lui trebuie să rimeze. Prima variantă este Achim. Problema cu Achim, este un nume superb, doar că eu când mă gândesc la Achim mă gândesc fie la băiețelul Antoniei, fie la băiețelul Cătălinei și al lui Paul Ipate. N-am cum. A doua variantă: Anton. Numai că rimează cu beton. (…) Și ne mai place Adrian, dar nu știm dacă va fi un copil minune. Eu gândesc totul în porecle.”

Adela Popescu a povestit și faptul că fiul ei, Alexandru, a venit în ajutorul lor cu o serie de sugestii de nume. „Prima variantă de nume a lui Alexandru, când a fost cu mine la ecografie, a fost „Vionel.” (…) A zis că pentru că seamănă, nu mai știu, cu un gușter. După care i-am zis: „Știi că noi vrem să fie numele cu A.” Și el zice: „Avionel.”

„Acum două zile a mai venit cu o variantă, că vrea să îl cheme Tudor pentru că nu știu ce câine a auzit el că-l cheamă Tudor și ce drăguț era cățelul și i-am zis: „Dar trebuie să fie cu A..”, la care el zice: „Atudor”, a adăugat Adela Popescu.

În ciuda sugestiilor de nume prezentate, Adela Popescu și Radu Vâlcan nu s-au hotărât încă asupra numelui viitorului lor băiat. „Eu tot sper că o să mi se arate într-un vis numele. Plus că eu nu am chestia asta cu: „Când am să îl văd am să îl știu cum o să îl cheme.” Nu sunt atât de romantică. Copilul trebuie să aibă un nume. Copilul o să răspundă la ce nume îi pui”, a spus Adela Popescu în emisiunea „Vorbește Lumea.”

Și Radu Vâlcan a vorbit în trecut despre numele celui de-al treilea băiețel, menționând că își doresc un nume simplu. „Nu avem încă un nume. Dar știm că ne dorim un nume „necăutat”, simplu, dar cu rezonanță. Și să înceapă, dacă se poate cu A”, a declarat Radu Vâlcan pentru a1.ro.

