Adela Popescu, dezvăluiri despre prima noapte petrecută acasă cu fiul ei nou-născut: „Zile de chin și țipete”

Adela Popescu și Radu Vâlcan au devenit părinți pentru a treia oară. Vedeta a născut pe 11 iulie pe cale naturală al treilea băiat, iar pe 14 iulie a fost externată din spital, povestind că abia așteaptă ca ceilalți băieți ai ei, Alexandru și Andrei, să își cunoască fratele.

Adela le-a povestit fanilor care o urmăresc pe Instagram cum a decurs prima seară petrecută acasă cu băiețelul care abia a venit pe lume. „Am ajuns acasă, am trecut de prima noapte care a fost grea, dar știam că așa va fi, adică nu m-a luat prin surprindere. Au fost și lucruri foarte plăcute, adică întâlnirea copiilor, a fost peste așteptări.

Suntem la început cu alăptarea, nu este ușor nici de data asta, dar știu că va fi. O să fie câteva zile de chin și țipete, dar o să fie bine. Am să revin să vă mai povestesc cum a fost cu nașterea, cu întâlnirea copiilor, cum a fost cu prima noapte, cum a fost cu alăptarea”, a declarat Adela Popescu pe Instagram.

Radu Vâlcan a povestit în cadrul unui articol pe blogul personal despre emoțiile resimțite după ce a devenit tată pentru a treia oară. „N-am să povestesc despre nașterea celui de-al treilea băiețel al nostru, Adela este mult mai în temă. Eu nu am făcut nimic altceva, în afara faptului că am epuizat stocul de cafele la terasa maternității. Da, am avut emoții, dar nu orice fel emoții. Ci, emoții, pur și simplu.

Pandemia a creat ce nu a reușit de-a lungul vremurilor multitudinea de discursuri motivaționale. A desenat și a dat viață zâmbetelor. Paradoxal, a adus oamenii aproape. Finala Campionatului European s-a jucat cu oameni în tribune. Mulți, toți. Nu o să mă supăr în curând că nu o să mai găsesc loc pe stadion, la vreun meci important, pentru că îl voi urmări de acasă, alături de cei mai buni trei prieteni ai mei. Și, da, vom avea emoții, pentru că miza te încarcă, te ridică, te obligă să zâmbești”, a adăugat Radu Vâlcan pe blogul personal.

La scurt timp după ce Adela Popescu a anunțat în mediul online că a născut, ea a făcut primele declarații în cadrul unor Instastories, mărturisind că travaliul, care a durat patru ore, a fost unul greu. „Salutare, dragii mei. Vă pup. Am născut. Acum sunt bine, sunt în salon, cu bebelușul lângă mine. S-a întâmplat mai de dimineață, dar n-am avut putere să fac nimic, nici poze, nici stories. A fost un travaliu greu, dar bebelușul e bine, eu sunt bine, slavă Domnului”, a spus vedeta pe Instagram.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro